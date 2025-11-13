Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Buenas noches Familia: una historia que tocó el corazón del público

El ciclo conducido por Guido Kaczka se ha transformado en un espacio donde la solidaridad y las historias reales ocupan un lugar central. Como ya ocurrió con el caso de Santino, el niño que logró recaudar más de 43 millones de pesos para pagar su tratamiento médico, la historia de Thiago y Leonel volvió a demostrar el poder de la televisión cuando se une a una causa noble.