Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Thiago y Leonel tienen cinco años, son gemelos y fueron diagnosticados con síndrome de Noonan, también conocido como Noonan rasopatía. Ambos son pacientes del Hospital Garrahan, donde realizan tratamientos y controles médicos periódicos. Su historia llegó al programa Buenas noches Familia, el ciclo de Guido Kaczka en El Trece, donde recibieron un reconocimiento solidario que busca facilitarles la vida cotidiana, especialmente los viajes en tren y colectivo que deben hacer para asistir a sus consultas médicas.
El gesto solidario que emocionó a todos
La participación de los gemelos se dio gracias a Nico, un amigo de la familia que decidió organizar un show solidario para ayudarlos. Con su simpatía y talento, se presentó en el programa interpretando cumbias románticas —entre ellas temas de Leo Mattioli— y logró poner a todo el estudio a cantar y bailar.
El público, conmovido por la historia de Thiago y Leonel, respondió con una ola de apoyo y donaciones, que se tradujo en un premio destinado a mejorar su calidad de vida y facilitar sus traslados para continuar los tratamientos.
“Somos muy divertidos”: el mensaje de los gemelos que conquistó la TV
Durante la emisión, se presentó un video donde los pequeños se mostraron llenos de ternura y espontaneidad.
“Yo me llamo Leo. Yo me llamo Thiago, y somos gemelitos. Con un síndrome que se llama Noonan rasopatía. Tenemos cinco añitos los dos. Somos pacientes del Hospital Garrahan. A veces no podemos viajar porque no tenemos para el boleto. Cuando vamos, vamos en colectivo y en tren. Somos muy D-I-V-E-R-T-I-D-O-S”, dijeron entre risas.
El mensaje enterneció al público y a Guido Kaczka, quien no pudo contener la emoción. El conductor destacó la fortaleza de los chicos y el amor con que su familia los acompaña día a día.
Un ejemplo de esperanza y empatía
El síndrome de Noonan es una condición genética poco frecuente que puede afectar el desarrollo físico y provocar complicaciones cardíacas, entre otros síntomas. A pesar de los desafíos, Thiago y Leonel se muestran siempre alegres y llenos de energía.
Su aparición en televisión no solo sirvió para visibilizar esta enfermedad, sino también para recordar el valor de la solidaridad y la empatía.
“Cuando se trata de ayudar, el amor siempre encuentra la forma de multiplicarse”, expresó Kaczka al cierre del programa, en un momento que emocionó a todos los presentes y a los televidentes.
Buenas noches Familia: una historia que tocó el corazón del público
El ciclo conducido por Guido Kaczka se ha transformado en un espacio donde la solidaridad y las historias reales ocupan un lugar central. Como ya ocurrió con el caso de Santino, el niño que logró recaudar más de 43 millones de pesos para pagar su tratamiento médico, la historia de Thiago y Leonel volvió a demostrar el poder de la televisión cuando se une a una causa noble.
Una noche emotiva donde la empatía y la unión familiar fueron protagonistas, y donde dos pequeños gigantes, Thiago y Leonel, se ganaron el corazón de todo un país.