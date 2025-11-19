WhatsApp experimentó la “mayor exposición de la historia": se revelaron más de 3.500 millones de números

El descubrimiento de la exposición masiva

Eso fue lo que descubrió un grupo de investigadores austriacos que logró demostrar que, mediante un método sencillo que consiste en revisar todos los números posibles en la búsqueda de contactos de WhatsApp, consiguió extraer las conexiones de teléfono de 3.500 millones de usuarios del servicio de mensajería. A la misma vez se dieron con que podían acceder a las fotos de perfil de aproximadamente el 57 % de esos usuarios y, en otro 29 %, al texto de sus perfiles.