Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

"Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico", sumó Moria. Ante la pregunta de si se llegó a reconocer, la musa de la serie dijo ". Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo."