Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Como parte de su plan promocional, Netflix presentó las primeras imágenes de Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán. La actriz se pone en la piel de la vedette para la serie sobre su vida. El 18 de noviembre, Griselda Siciliani también estrena por Netflix la tercera temporada de la serie Envidiosa, un éxito no solo en Argentina sino a nivel global.
Griselda Siciliani es una de las tres actrices que encarnarán a Moria Casán, conocida popularmente como "La One". La serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán aún no tiene una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, el plan de rodaje continúa su desarrollo a ritmo sostenido.
¿Qué dijo Moria Casán sobre las interpretaciónes de la serie sobre su vida?
En dialogo con Clarín ella "la one" dijo "Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”.
"Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico", sumó Moria. Ante la pregunta de si se llegó a reconocer, la musa de la serie dijo ". Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo."
“No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, comenzó la actriz en el ciclo de El Trece.
Y sumó: “Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación. Por eso cada una de las etapas va a estar marcada por las distintas actrices, y eso va a ser algo muy interesante de la historia".