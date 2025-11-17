Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

"La One". La serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán aún no tiene una fecha de estreno confirmada

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales
Hace 2 Hs

Como parte de su plan promocional, Netflix presentó las primeras imágenes de Griselda Siciliani interpretando a Moria Casán. La actriz se pone en la piel de la vedette para la serie sobre su vida. El 18 de noviembre, Griselda Siciliani también estrena por Netflix la tercera temporada de la serie Envidiosa, un éxito no solo en Argentina sino a nivel global.

Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

Moria Casán vs. Georgina Barbarossa: así fue el segundo round por el rating matutino

Griselda Siciliani es una de las tres actrices que encarnarán a Moria Casán, conocida popularmente como "La One". La serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán aún no tiene una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, el plan de rodaje continúa su desarrollo a ritmo sostenido.

¿Qué dijo Moria Casán sobre las interpretaciónes de la serie sobre su vida?

En dialogo con Clarín ella "la one" dijo "Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”.

"Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico", sumó Moria. Ante la pregunta de si se llegó a reconocer, la musa de la serie dijo ". Es igual. Vestida con el estilo de los ‘70, caminaba hacía mí por una zona semioscura y cuando la tuve enfrente fue recontra fuerte. Fue impresionante, es muy loco que tu hija te haga, estando vos viva, y sea un calco. Siento que estoy titiriteada por el universo."

Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales
Salieron las fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán para la serie de Netflix: iguales

Qué dijo Sofía Gala sobre la serie de su madre

Netflix anunció hace un tiempo la producción de la serie biográfica de Moria Casán, y una de las actrices que la interpretaran es su hija, Sofía Gala. Ahora, la joven estuvo en Puro Show y reveló cómo se prepara para la ficción.

“No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, comenzó la actriz en el ciclo de El Trece. 

Y sumó: “Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación. Por eso cada una de las etapas va a estar marcada por las distintas actrices, y eso va a ser algo muy interesante de la historia".

Temas Griselda SicilianiMoria CasánSofía Gala
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor, cambia el horario comercial y se viene un fin de semana largo

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios