Nicki Nicole realizará un show sinfónico: cuándo será

Pero eso no fue todo, ya que Nicki Nicole también le detalló a sus fanáticos cuándo podrán comprar sus entradas: "Preventa exclusiva Santander Visa el 19 de noviembre a las 12 hs hasta agotar stock, a través de la app Santander o Modo. Venta general con todos los medios de pago 19 de noviembre a las 16 hs a través de Modo o Mercado Pago".