Nicki Nicole realizará un show sinfónico: cuándo será

La joven rosarina compartió en sus redes la noticia y reveló cuándo salen a la venta las entradas.

Nicki Nicole se sumará a la tercer temporada de Envidiosa Nicki Nicole se sumará a la tercer temporada de Envidiosa Netflix
Hace 2 Hs

Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores este lunes 17 de noviembre al anunciar con un emotivo video que realizará un show sinfónico el próximo 19 de febrero en el reconocido Teatro Colón.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para el show de Nicki Nicole?

"Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes", comenzó la joven rosarina en su cuenta oficial de Instagram junto a un emotivo video y sumó: "Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único".

Pero eso no fue todo, ya que Nicki Nicole también le detalló a sus fanáticos cuándo podrán comprar sus entradas: "Preventa exclusiva Santander Visa el 19 de noviembre a las 12 hs hasta agotar stock, a través de la app Santander o Modo. Venta general con todos los medios de pago 19 de noviembre a las 16 hs a través de Modo o Mercado Pago".

¿Cómo es la nueva versión de Wapo Traketero que compartió Nicki Nicole?

La artista rosarina grabó su impresionante presentación en el Monumento a la Bandera donde cantó “Wapo Traketero” junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y lo compartió en sus plataformas oficiales.

En apenas 2 horas, Nicki Nicole cosechó más de 12 mil "Me Gustas" en el video y cientos de comentarios en donde felicitaban a la cantante no solo por su talento, sino por cumplir su sueño de estar presente durante el tricentenario de Rosario.

