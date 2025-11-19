¿Quién es Gastón Guillemet, el prófugo más buscado de Argentina?

La gravedad de la conducta del acusado se reflejó en la sentencia inicial, donde se afirmó: “Tengo por debidamente acreditado, con las pruebas incorporadas al debate, que Gastón Guillemet con la colaboración de MSC, captaron, trasladaron desde la localidad de Villa Berthet -Provincia de Chaco- y acogieron en el departamento a ‘L’ ya ‘M’, con fines de explotación sexual, valiéndose para ello del engaño y del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las nombradas. También tengo por cierto, aunque no con relevancia penal... que los encartados propusieron a la niña V (de 14 años de edad), con la aquiescencia de su madre, venir a Buenos Aires para trabajar como niñera del hijo de MSC. Así, trasladaron a la niña en las mismas circunstancias de tiempo y modo referidas en el punto anterior; aunque no llegara en definitiva la menor a desempeñar el rol en cuestión”.