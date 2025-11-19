¿Quién es Gastón Guillemet, el prófugo más buscado de Argentina?

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara un recurso presentado por la defensa, Gastón Guillemet se convirtió en uno de los prófugos más buscados del país. El Ministerio de Seguridad ofrece actualmente una recompensa de $5.000.000 a quien brinde datos certeros que faciliten su localización y captura.
Guillemet se encuentra imputado por graves delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual. La acusación detalla que el imputado habría trasladado a jóvenes de bajos recursos, algunas de ellas menores de edad, desde Chaco hasta Buenos Aires, con la falsa promesa de un puesto de trabajo para luego someterlas a explotación sexual.
La reciente decisión del Máximo Tribunal, con el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso de queja de la defensa que buscaba anular el segundo juicio en su contra. El argumento esgrimido fue que la acción penal debía darse por extinguida, pero el recurso fue desechado debido a la condición de prófugo del acusado.
¿Por qué Guillemet está prófugo?
Los hechos que se le imputan a Guillemet, un padre de familia oriundo de Adrogué, sucedieron en diciembre de 2010. La acusación original describe que el imputado se dirigió a Villa Berthet, Chaco, y persuadió a dos adolescentes (de 14 y 17 años) y a una joven de 19 para viajar a la capital argentina ofreciéndoles un empleo. Sin embargo, al llegar, aprovechó su estado de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.
Si bien el fiscal Diego Luciani había solicitado una pena de once años de prisión, el Tribunal Oral Federal 7 inicialmente lo condenó a tres años, al considerar que en uno de los casos no estaba acreditado que conociera la minoría de edad de una de las víctimas y lo absolvió en el caso de la adolescente de 14 años.
La sentencia, sin embargo, fue apelada por la fiscalía. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo inicial y dispuso la realización de un nuevo debate. Fue en ese momento cuando Guillemet se evadió de la justicia, no compareciendo a la audiencia fijada. Desde octubre de 2023, ha sido declarado en rebeldía y pesa sobre él una orden de captura internacional.
La gravedad de la conducta del acusado se reflejó en la sentencia inicial, donde se afirmó: “Tengo por debidamente acreditado, con las pruebas incorporadas al debate, que Gastón Guillemet con la colaboración de MSC, captaron, trasladaron desde la localidad de Villa Berthet -Provincia de Chaco- y acogieron en el departamento a ‘L’ ya ‘M’, con fines de explotación sexual, valiéndose para ello del engaño y del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las nombradas. También tengo por cierto, aunque no con relevancia penal... que los encartados propusieron a la niña V (de 14 años de edad), con la aquiescencia de su madre, venir a Buenos Aires para trabajar como niñera del hijo de MSC. Así, trasladaron a la niña en las mismas circunstancias de tiempo y modo referidas en el punto anterior; aunque no llegara en definitiva la menor a desempeñar el rol en cuestión”.
La última resolución de Casación, en octubre de 2024, había resuelto suspender todas las apelaciones de la defensa hasta que Guillemet se presentara ante los tribunales. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, al rechazar su última queja, ratifica la urgencia de su detención para que enfrente un nuevo juicio.