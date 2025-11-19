Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, defendió este miércoles la continuidad de la conducción policial pese a los recientes escándalos y confirmó que avanzan dos investigaciones paralelas sobre presuntas irregularidades dentro de la fuerza. En una extensa entrevista con LA GACETA, detalló los operativos, analizó el impacto institucional y remarcó que “nadie está exento de la Justicia”.
Según relató, todo comenzó con una denuncia anónima que incluía videos, fotos y datos concretos que hicieron presumir su veracidad. “Hablamos con el gobernador, decidimos investigarla y corroborar si era real. Cuando chequeábamos el último domicilio, encontramos a personas que deberían haber estado cumpliendo condena. El personal procedió a detenerlos en un acto de flagrancia”, explicó.
A partir de allí, la fiscalía de Delitos Complejos y la División Telemático iniciaron las actuaciones. En paralelo, se desarrollaba desde hace más de un año y medio otra pesquisa, primero a cargo de la fiscala María del Carmen Reuter y actualmente del fiscal Diego López Ávila. Los allanamientos de ayer responden a esa segunda causa: “Hay civiles, policías retirados y un solo efectivo en actividad”, detalló el ministro.
Una tercera línea de trabajo corresponde a la Unidad Regional Norte, bajo la fiscal Mariana Rivadeneira.
“La sociedad necesita buenos policías”
Consultado sobre el fuerte impacto institucional, Agüero Gamboa reconoció que las investigaciones golpean a la fuerza, pero insistió en que son necesarias.
“Por 10, 15 o 20 efectivos que no merecen el uniforme no puede mancharse a una fuerza de más de 13.400 personas. Cuando encontramos delincuentes dentro de la institución, hay que separarlos. La mayoría de la policía trabaja bien, se capacita y responde a un plan que hoy muestra bajas históricas en delitos contra la propiedad y la vida”.
También destacó el rol de los propios policías en los operativos. “El mismo equipo es el que hace los allanamientos y colabora con la Justicia. Eso muestra compromiso”.
Por qué no habrá cambios en la cúpula
Ante versiones que señalaban posibles reemplazos en Jefatura tras los escándalos, el ministro fue categórico: “No podemos culpar al jefe de policía o al subjefe por la conducta individual de algunos efectivos. Vienen trabajando bien, conduciendo correctamente la fuerza. Hoy hay un buen liderazgo y por eso se los apoya”.
Y remarcó que es una decisión monitoreada junto al gobernador Osvaldo Jaldo. “Analizamos todo permanentemente, pero hoy no hay motivos para modificar la conducción”.
Sobre internas y presuntas represalias
Agüero Gamboa no descartó que existan tensiones internas, aunque relativizó su impacto. “Las relaciones humanas son difíciles en cualquier organización. Afuera podemos no saludarnos, pero adentro hay que trabajar. Los ascensos se ganan con trabajo”.
Tampoco avaló rumores que vinculaban las investigaciones con represalias de sectores afectados por detenciones recientes. “Son riesgos del cargo. No tengo pruebas de eso y no lo puedo afirmar”.
Canales para denunciar
El ministro insistió en que cualquier ciudadano puede denunciar irregularidades- “En cualquier comisaría o directamente en el Ministerio Público Fiscal. También puede hacerse a través del Ministerio Público de la Defensa, con asesoramiento legal”.
Asuntos Internos y reforma policial
Sobre la posibilidad de crear un organismo de Asuntos Internos, confirmó que está contemplado dentro del plan de seguridad. “Es algo que va a suceder. Pero primero debemos fortalecer las bases, capacitar al personal y ordenar la estructura. Queremos que sea algo sólido, no un organismo decorativo”.
Otros casos en agenda
Respecto a la situación de Chucky Casanova, aseguró que el fiscal Mariano Fernández avanza en la investigación penal y que el sumario del Servicio Penitenciario estará listo “entre hoy y mañana”. También informó que los más de 1.000 profesionales del Servicio Penitenciario que aprobaron concursos recién serían incorporados a comienzos del próximo año, tras capacitaciones finales.
“Transparencia e información”
Agüero Gamboa destacó que esta gestión decidió no ocultar hechos graves. “La transparencia y la comunicación social son pilares del plan de seguridad. Hay que mostrar lo bueno y lo malo. Si nos equivocamos, volvemos y corregimos. La ciudadanía merece estar informada”.
La continuidad de la cúpula policial y el avance simultáneo de investigaciones internas marcan un momento inédito en la provincia. “Nadie está exento del accionar de la Justicia”, concluyó el ministro.