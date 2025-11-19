Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

A partir de allí, la fiscalía de Delitos Complejos y la División Telemático iniciaron las actuaciones. En paralelo, se desarrollaba desde hace más de un año y medio otra pesquisa, primero a cargo de la fiscala María del Carmen Reuter y actualmente del fiscal Diego López Ávila. Los allanamientos de ayer responden a esa segunda causa: “Hay civiles, policías retirados y un solo efectivo en actividad”, detalló el ministro.

Una tercera línea de trabajo corresponde a la Unidad Regional Norte, bajo la fiscal Mariana Rivadeneira.