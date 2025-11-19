Intensa búsqueda en Chile: un joven argentino de 17 años desapareció en el mar durante un temporal

Cuatro de los chicos fueron rescatados con éxito por un albañil que pasaba por el lugar y por marinos. No obstante, un adolescente de 17 años no pudo ser salvado y sigue desaparecido. La playa es una de las más peligrosas de la zona, dado que según los entendidos por las fuertes correntadas tiene bandera roja casi todo el año y encima en esta época no hay salvavidas, porque el servicio diario comienza el 15 de diciembre con el inicio de la temporada estival.