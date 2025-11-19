Intensa búsqueda en Chile: un joven argentino de 17 años desapareció en el mar durante un temporal

Cinco jóvenes oriundos de la provincia de San Juan fueron arrastrados por la marea mientras se bañaban en una zona no permitida de la playa La Serena, Chile. El incidente ocurrió cuando los chicos, cuyas edades oscilan entre 12 y 20 años, decidieron meterse al mar. Uno de ellos continúa desaparecido.
Cuatro de los chicos fueron rescatados con éxito por un albañil que pasaba por el lugar y por marinos. No obstante, un adolescente de 17 años no pudo ser salvado y sigue desaparecido. La playa es una de las más peligrosas de la zona, dado que según los entendidos por las fuertes correntadas tiene bandera roja casi todo el año y encima en esta época no hay salvavidas, porque el servicio diario comienza el 15 de diciembre con el inicio de la temporada estival.
¿Quién es el joven que desapareció tras meterse en el mar de Chile?
Una familia de San Juan radicada en Chile se convirtió en protagonista de una tragedia, luego de recibir la visita de dos sobrinos la semana pasada. Como actividad recreativa, los hijos del matrimonio y sus primos recién llegados se dirigieron a la costa para disfrutar de las aguas del Océano Pacífico.
El paseo se tornó dramático cuando, al poco tiempo de ingresar, fueron arrastrados por las olas, lo que los obligó a pedir auxilio. Medios locales señalan que las fuertes corrientes propias de la zona se combinaron con el oleaje característico de esta época, llevándolos rápidamente mar adentro.
Ante la escena desesperante, un hombre que pasaba por el lugar escuchó los gritos. Se acercó, y junto a oficiales de la Armada, logró auxiliar a cuatro de los jóvenes. Lamentablemente, perdieron el rastro del quinto, quien aún permanece desaparecido.
Tras asistir a los cuatro que pudieron salir del agua, la Armada chilena, junto con persona municipal, Bomberos y también pescadores artesanales, tanto de La Serena como de Coquimbo, iniciaron un amplio despliegue para dar con el chico, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, según el diario Tiempo de San Juan.