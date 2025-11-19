La verdad, según Pampita: aclaró los rumores de romance con Enzo Fernández y reveló la charla que tuvo con Valentina Cervantes

Tras meses de especulaciones en redes sociales, Carolina “Pampita” Ardohain decidió poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández. La modelo y conductora habló del tema durante su visita al programa Sería Increíble (Olga), donde no solo desmintió la versión sino que también contó la conversación que mantuvo con Valentina Cervantes, expareja del futbolista.