La verdad, según Pampita: aclaró los rumores de romance con Enzo Fernández y reveló la charla que tuvo con Valentina Cervantes

Cómo surgieron los rumores del supuesto romance entre la modelo y el jugador de la Selección.

FIN DE UN RUMOR. Pampita aclaró que nunca estuvo interesada en Enzo Fernández. Ni él en ella. FIN DE UN RUMOR. Pampita aclaró que nunca estuvo interesada en Enzo Fernández. Ni él en ella.
 Tras meses de especulaciones en redes sociales, Carolina “Pampita” Ardohain decidió poner fin a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández. La modelo y conductora habló del tema durante su visita al programa Sería Increíble (Olga), donde no solo desmintió la versión sino que también contó la conversación que mantuvo con Valentina Cervantes, expareja del futbolista.

Cómo surgieron los rumores entre Pampita y Enzo Fernández

Las primeras versiones comenzaron en mayo, cuando Pampita coincidió con el jugador durante unas vacaciones en Londres, ciudad donde él vive y juega. En ese momento, Enzo estaba separado de Valentina Cervantes, y Pampita había anunciado su ruptura con Roberto García Moritán mientras su vínculo con Martín Pepa era apenas un rumor.

Esa coincidencia fue suficiente para desatar una ola de comentarios, publicaciones en TikTok y especulaciones tanto en redes como en medios.

La reacción de su familia y el momento en que debió aclararlo en casa

En el programa, Pampita reveló que incluso su hijo Beltrán le preguntó directamente si estaba saliendo con Enzo Fernández:

“Vino un día y me dijo: ‘Mamá, ¿vos estás saliendo con Enzo Fernández? Está en TikTok, está en todos lados’”.

La situación había llegado incluso al colegio, lo que llevó a Pampita a hacer una aclaración puertas adentro y también con la involucrada.

La charla con Valentina Cervantes: “Quise evitar malentendidos”

Para cortar cualquier confusión, Pampita decidió comunicarse con Valentina Cervantes, quien en aquel entonces estaba separada del futbolista.

Según relató:

“La llamé a Valu y le dije: ‘Mirá, no lo conozco. Yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio Martín’. Yo no publicaba nada todavía, entonces parecía que estaba sola”.

Para despejar dudas, incluso le envió fotos de la salida con su nueva pareja:

“Le mandé las fotos con mi novio reciente, de una semana. Él me invitó, él me compró la entrada”.

La intención, explicó, fue ser completamente transparente:

“Yo siempre aclaro con las mujeres. No quiero meterme en problemas. Mando pruebas para deshacerme del quilombo”.

Valentina, por su parte, respondió con tranquilidad y buena predisposición:

“Ella, un amor, me dijo: ‘Tranqui, no pasa nada, todo bien’”.

Un rumor que quedó atrás

Con estas declaraciones, Pampita dejó en claro que nunca existió un romance con Enzo Fernández y que la situación fue producto de una simple coincidencia, amplificada por las redes sociales.

