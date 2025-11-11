Secciones
Renuncia inesperada en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes se va del programa y aclaró los rumores

Mientras se prepara para regresar a Londres, Valentina se mostró agradecida con el público y con la producción del programa. “Me hicieron sentir muy cómoda.

Hace 2 Hs

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity (Telefe) tomó por sorpresa a todos. La influencer y pareja del futbolista Enzo Fernández, una de las participantes más queridas del reality, confirmó que abandona el certamen para regresar a Europa y acompañar a su hija Olivia, que está escolarizada en Inglaterra. “Ante todo, soy mamá”, expresó con sinceridad en una entrevista en A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

“Mis hijos me necesitan”

Valentina explicó que su decisión no responde a ningún conflicto interno, sino a cuestiones familiares. “Mi hija Olivia tiene cinco años y ya está en la escuela en Inglaterra. Yo agarré unas semanas de vacaciones para venir, pero ella estuvo un mes viviendo con Enzo allá, sola. No tenemos niñera con cama adentro, así que me cuesta mucho no estar. La llevo al colegio, la baño, la acuesto… y cuando Enzo está concentrado o tiene partidos, ella necesita a su mamá”, contó.

La modelo y creadora de contenido aclaró que fue una decisión difícil, pero inevitable: “La producción se sorprendió porque fue todo muy rápido. Pero la prioridad siempre es mi familia. Enzo y los chicos me extrañan y yo a ellos también”.

Qué dijo sobre Enzo Fernández y los rumores con Wanda Nara

En las últimas semanas, en redes sociales circularon versiones que vinculaban su salida del programa con un supuesto cruce con Wanda Nara, conductora del reality, por mensajes a Enzo Fernández. Sin embargo, Valentina fue contundente al desmentirlo.

“No fue por Wanda ni por Enzo. Nunca hubo mensajes, nunca hubo nada raro. Por lo menos, yo no lo sé. Hablo todos los días con Enzo y no hay ningún problema”, afirmó. También aseguró que su relación con la empresaria es cordial y cercana: “Las nenas de Wanda siempre se juntan con mi hija, se llevan bárbaro. Nunca tuve necesidad de hablar con ella en privado porque no hay ningún conflicto. Todo está bien”.

Una decisión desde el corazón

Cervantes destacó que la conducción de MasterChef fue una experiencia muy positiva, aunque su vida familiar pesó más que cualquier desafío televisivo. “Fue hermoso participar, conocí gente increíble y aprendí un montón, pero mi lugar está con mis hijos. Siempre lo digo: ante todo, soy mamá”, insistió.

Mientras se prepara para regresar a Londres, Valentina se mostró agradecida con el público y con la producción del programa. “Me hicieron sentir muy cómoda. Espero poder volver en algún momento, pero ahora necesito estar donde más me necesitan”, dijo con emoción.

