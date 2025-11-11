Renuncia inesperada en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes se va del programa y aclaró los rumores

“Mis hijos me necesitan”

Valentina explicó que su decisión no responde a ningún conflicto interno, sino a cuestiones familiares. “Mi hija Olivia tiene cinco años y ya está en la escuela en Inglaterra. Yo agarré unas semanas de vacaciones para venir, pero ella estuvo un mes viviendo con Enzo allá, sola. No tenemos niñera con cama adentro, así que me cuesta mucho no estar. La llevo al colegio, la baño, la acuesto… y cuando Enzo está concentrado o tiene partidos, ella necesita a su mamá”, contó.