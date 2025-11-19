Ocho veces una cancha de fútbol: descubrieron el cráter “moderno” más inmenso de la Tierra

Ocho veces más largo que una cancha de fútbol, el nuevo cráter descubierto en China supera las dimensiones concebibles por la mente humana. Se trata además del hoyo de impacto más joven jamás descubierto, acercándose a los tiempos más "modernos" de nuestra Tierra.
Quizás no estemos tan alejados de los eventos cósmicos masivos en la línea del tiempo. Hace tan solo 11.700 años un meteorito impactó contra la superficie terrestre,específicamente en la zona de la provincia de Guangdong, de la ciudad de Zhaoqing en China, dejando una depresión de impacto de 900 metros, una dimensión sin precedentes para la antigüedad del mismo.
En el mundo solo existen 200 cráteres de impacto confirmados, por lo que hace que cada descubrimiento sea científicamente valioso. La investigación, publicada en la revista Matter and Radiation at Extremes, advierte que este cráter es excepcional por su longitud y juventud.
El cráter más joven jamás hallado
Los investigadores afirmaron que la estructura, denominada cráter Jinlin y ubicada en la ladera de una montaña china, probablemente se formó por el impacto de un meteorito durante el Holoceno temprano o medio, una época geológica que comenzó hace tan solo unos 11.700 años.
Basándose en mediciones de la erosión del suelo en las cercanías, los investigadores estiman que se formó en algún momento entre principios y mediados del Holoceno. Algunos estudiosos, sin embargo, advierten que se necesita mayor indagación para confirmar esta cronología. "La estimación de la edad del Holoceno es solo una inferencia, no una medición, por lo que es muy incierta", afirma Mark Boslough, profesor investigador de la Universidad de Nuevo México, quien no participó en el estudio.
El cráter demuestra una longitud de entre 820 y 900 metros y una profundidad de 90 metros, lo que empequeñece al cráter Macha de Rusia, de 300 metros, que anteriormente era la estructura de impacto del Holoceno más grande conocida.
Un descubrimiento que desafía la lógica de la erosión
El hallazgo de un cráter tan grande y bien conservado resulta sorprendente dado el clima de la región. La provincia de Guangdong experimenta monzones regulares, fuertes lluvias y alta humedad, precisamente las condiciones que aceleran la erosión y que deberían haber borrado hace mucho tiempo cualquier cráter visible, explicaron desde Science Alert.
Sin embargo, el cráter Jinlin permanece notablemente intacto, preservado dentro de gruesas capas de granito erosionado que protegieron su estructura de los elementos.