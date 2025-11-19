Ocho veces una cancha de fútbol: descubrieron el cráter “moderno” más inmenso de la Tierra

Basándose en mediciones de la erosión del suelo en las cercanías, los investigadores estiman que se formó en algún momento entre principios y mediados del Holoceno. Algunos estudiosos, sin embargo, advierten que se necesita mayor indagación para confirmar esta cronología. "La estimación de la edad del Holoceno es solo una inferencia, no una medición, por lo que es muy incierta", afirma Mark Boslough, profesor investigador de la Universidad de Nuevo México, quien no participó en el estudio.