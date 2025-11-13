Impactante video: colapsó un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

Esta alerta motivó una respuesta de emergencia inmediata: autoridades de seguridad, transporte y recursos naturales se movilizaron al lugar, y la policía de Maerkang procedió a cerrar el puente a todo tráfico esa misma tarde. Las labores de precaución continuaron hasta las 11 p.m. del lunes, logrando la evacuación total de vehículos varados y la colocación de señales para asegurar el control estricto del acceso, complementado con un aviso de control de tráfico a la población.