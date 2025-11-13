Secciones
Impactante video: colapsó un puente de 758 metros en China pocos meses después de su inauguración

El derrumbe generó imágenes de gran impacto en las redes sociales.

Hace 22 Min

En Maerkang, ciudad de la provincia de Sichuan (suroeste de China), una sección del recién estrenado puente Hongqi colapsó el martes por la tarde. La estructura, de 758 metros y vital para la Carretera Nacional 317 (que conecta el centro del país con el Tíbet), cedió tras el deterioro de la ladera de la montaña. 

Esta falla provocó deslizamientos de tierra, lo que resultó en el derrumbe del lecho de la carretera y del puente de acceso. No obstante, gracias a las medidas preventivas implementadas por las autoridades locales, se pudo confirmar que el incidente no dejó víctimas.

La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un video publicado por el contratista Sichuan Road & Bridge Group en redes sociales. El hecho de que una estructura tan reciente haya colapsado apenas meses después de su inauguración ha generado preocupación sobre los estándares de construcción y la evaluación de riesgos geológicos en la región.

Actualmente, no hay un cronograma estimado para la reapertura de la carretera, según el comunicado oficial. Todos los vehículos entrantes y salientes deben seguir las rutas de desvío designadas especificadas en el aviso de las autoridades.

Derrumbe puente Sichuan: La rápida evacuación que evitó víctimas y su impacto viral en redes

El lunes, el colapso del puente era inminente, detectándose las primeras señales de peligro como deformaciones en las pendientes adyacentes. Tras una inspección realizada a las 5:25 p.m., el Sichuan Daily confirmó la presencia de grietas en laderas y caminos y desplazamientos de terreno en la montaña.

Esta alerta motivó una respuesta de emergencia inmediata: autoridades de seguridad, transporte y recursos naturales se movilizaron al lugar, y la policía de Maerkang procedió a cerrar el puente a todo tráfico esa misma tarde. Las labores de precaución continuaron hasta las 11 p.m. del lunes, logrando la evacuación total de vehículos varados y la colocación de señales para asegurar el control estricto del acceso, complementado con un aviso de control de tráfico a la población.

El martes, el pronóstico empeoró: la aceleración de la deformación de la pendiente terminó en un deslizamiento de tierra que provocó el derrumbe tanto del lecho de la carretera como del puente de acceso. Las imágenes del suceso, mostrando el colapso de cubiertas y pilares con grandes columnas de humo y polvo, circularon ampliamente en redes sociales.

