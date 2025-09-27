Descubrieron que un masivo cráter en el Mar del Norte es producto del choque de un asteroide de 160 metros

El cráter Silverpit, descubierto en el año 2002 en las costas de Inglaterra fue producto de un enorme asteroide que impactó justo en el Mar del Norte hace unos 43 millones de años. Aunque en un primer momento los científicos creyeron que había sido causado por el movimiento de la roca salada, mientras que otros abogaron por la actividad volcánica, lo cierto es que fue un objeto interestelar el causante del desastre.