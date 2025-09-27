Secciones
SociedadTecnología

Descubrieron que un masivo cráter en el Mar del Norte es producto del choque de un asteroide de 160 metros

Tras años de enigma sin resolver, los científicos pudieron definir que un masivo meteorito provocó un cráter y un tsunami de 100 metros.

Un masivo asteroide provocó un inmenso cráter en el fondo del Mar del Norte. Un masivo asteroide provocó un inmenso cráter en el fondo del Mar del Norte.
Hace 2 Hs

A unos 128 kilómetros de la costa este de Yorkshire, un cráter de unos tres metros de ancho yace bajo el lecho marino. Esta enorme depresión topográfica desató las inquietudes de toda una comunidad científica que buscaba resolver qué fenómeno podría haber causado semejante accidente geográfico. Y ahora los expertos hallaron las respuestas.

Un hito para la defensa planetaria: el asteroide que explotó como una bomba en Francia

Un hito para la defensa planetaria: el asteroide que explotó como una bomba en Francia

El cráter Silverpit, descubierto en el año 2002 en las costas de Inglaterra fue producto de un enorme asteroide que impactó justo en el Mar del Norte hace unos 43 millones de años. Aunque en un primer momento los científicos creyeron que había sido causado por el movimiento de la roca salada, mientras que otros abogaron por la actividad volcánica, lo cierto es que fue un objeto interestelar el causante del desastre.

Un meteoro de 160 metros

En la investigación, financiada por el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural de Inglaterra, los estudiosos definieron a través de imágenes sísmicas y análisis de muestras de rocas que un asteroide de 160 metros de ancho que se estrelló contra la Tierra fue capaz de originar aquel enorme agujero.

El Dr. Uisdean Nicholson, profesor asociado de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, señaló que la nueva tecnología había ayudado a resolver el misterio de los orígenes del cráter. El equipo logró recuperar raras muestras de cuarzo "impactado", lo que resolvió la discusión.

"Tuvimos muchísima suerte de encontrarlos; fue un verdadero esfuerzo de buscar una aguja en un pajar", advirtió. "Esto prueba la hipótesis del cráter de impacto más allá de toda duda, porque tienen una estructura que sólo puede crearse mediante presiones de choque extremas", reveló Nicholson.

Pero el impacto de semejante objeto espacial no podía tener consecuencias menores. Aquella caída habría causado un tsunami de agua de 100 metros de altura.

Una pista hacia el futuro

El profesor dijo que tales cráteres son muy raros: "existen alrededor de 200 cráteres de impacto confirmados en la tierra y sólo unos 33 han sido identificados debajo del océano". Otros sitios incluyen el cráter Chicxulub en México, causado por el impacto de un asteroide hace 66 millones de años y que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios.

El Dr Nicholson señaló que estos hallazgos permiten comprender cómo los impactos de asteroides dieron forma a nuestro planeta a lo largo de la historia, así como "predecir lo que podría suceder si en el futuro se produjera una colisión de asteroides", concluyó.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Encontraron vida marina entre los explosivos de la Segunda Guerra Mundial

Encontraron vida marina entre los explosivos de la Segunda Guerra Mundial

Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
2

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
3

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
4

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”
5

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Comentarios