Descubrieron que un masivo cráter en el Mar del Norte es producto del choque de un asteroide de 160 metros

A unos 128 kilómetros de la costa este de Yorkshire, un cráter de unos tres metros de ancho yace bajo el lecho marino. Esta enorme depresión topográfica desató las inquietudes de toda una comunidad científica que buscaba resolver qué fenómeno podría haber causado semejante accidente geográfico. Y ahora los expertos hallaron las respuestas.
El cráter Silverpit, descubierto en el año 2002 en las costas de Inglaterra fue producto de un enorme asteroide que impactó justo en el Mar del Norte hace unos 43 millones de años. Aunque en un primer momento los científicos creyeron que había sido causado por el movimiento de la roca salada, mientras que otros abogaron por la actividad volcánica, lo cierto es que fue un objeto interestelar el causante del desastre.
Un meteoro de 160 metros
En la investigación, financiada por el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural de Inglaterra, los estudiosos definieron a través de imágenes sísmicas y análisis de muestras de rocas que un asteroide de 160 metros de ancho que se estrelló contra la Tierra fue capaz de originar aquel enorme agujero.
El Dr. Uisdean Nicholson, profesor asociado de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, señaló que la nueva tecnología había ayudado a resolver el misterio de los orígenes del cráter. El equipo logró recuperar raras muestras de cuarzo "impactado", lo que resolvió la discusión.
"Tuvimos muchísima suerte de encontrarlos; fue un verdadero esfuerzo de buscar una aguja en un pajar", advirtió. "Esto prueba la hipótesis del cráter de impacto más allá de toda duda, porque tienen una estructura que sólo puede crearse mediante presiones de choque extremas", reveló Nicholson.
Pero el impacto de semejante objeto espacial no podía tener consecuencias menores. Aquella caída habría causado un tsunami de agua de 100 metros de altura.
Una pista hacia el futuro
El profesor dijo que tales cráteres son muy raros: "existen alrededor de 200 cráteres de impacto confirmados en la tierra y sólo unos 33 han sido identificados debajo del océano". Otros sitios incluyen el cráter Chicxulub en México, causado por el impacto de un asteroide hace 66 millones de años y que se cree que provocó la extinción de los dinosaurios.
El Dr Nicholson señaló que estos hallazgos permiten comprender cómo los impactos de asteroides dieron forma a nuestro planeta a lo largo de la historia, así como "predecir lo que podría suceder si en el futuro se produjera una colisión de asteroides", concluyó.