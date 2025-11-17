Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

La serie producida por Adrián Suar y Kapow cosechó un éxito masivo y se posicionó entre las favoritas de Argentina de los últimos años. En su primera temporada lanzada en 2024 logró 2.3 millones de visualizaciones y la segunda, superó todos los estándares con 9.5 millones de visualizaciones según un informe de Netflix. Ahora, la tercera temporada busca captar más adeptos.
El estreno de esta temporada coincidirá con los grandes lanzamientos del cine. Estará disponible en la plataforma de streaming de la gran “N” roja el jueves 19 de noviembre. La historia de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani, y su vida amorosa y amistosa continuarán de la mano de su psicóloga, con la que se desahoga y tiene también las grandes revelaciones personales que lo atraviesan.
¿Quiénes se suman a la tercera temporada de “Envidiosa”?
La obra escrita por Carolina Aguirre sumará a grandes figuras del humor y del espectáculo para atraer a las nuevas audiencias. Una de las apariciones más esperadas es la de Agustín “Rada” Aristarán, que actualmente es la segunda figura de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini en el que hace intervenciones como figura de stand up y panelista.
También se sumará María Abadi, actriz de teatro y ficción televisiva. Participó de 15 largometrajes y más de 30 series de TV. Fue figura de videoclips musicales de Fito Páez –para la canción “Si es amor”– y de La Beriso –”Pensamiento”–.
Tal vez la artista que mayor convocatoria genere para esta nueva temporada sea Nicki Nicole, que tiene más de 23.5 millones de seguidores en Instagram y que recientemente tuvo un salto gracias a la popularidad intencional que potenció su breve relación con Lamine Yamal. Si bien no es la primera vez que la cantante participará de un programa grabado, sí será la primera vez que participe de un drama.
Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. Se sumarán figuras del espectáculo más clásico como Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich.