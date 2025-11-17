Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

Los artistas ya hicieron la ronda de prensa para presentar la tercera temporada del último éxito de Suar.

Las dos primeras temporadas lograron millones de reproducciones en Netflix. Las dos primeras temporadas lograron millones de reproducciones en Netflix.
Hace 1 Hs

La serie producida por Adrián Suar y Kapow cosechó un éxito masivo y se posicionó entre las favoritas de Argentina de los últimos años. En su primera temporada lanzada en 2024 logró 2.3 millones de visualizaciones y la segunda, superó todos los estándares con 9.5 millones de visualizaciones según un informe de Netflix. Ahora, la tercera temporada busca captar más adeptos.

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

El estreno de esta temporada coincidirá con los grandes lanzamientos del cine. Estará disponible en la plataforma de streaming de la gran “N” roja el jueves 19 de noviembre. La historia de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani, y su vida amorosa y amistosa continuarán de la mano de su psicóloga, con la que se desahoga y tiene también las grandes revelaciones personales que lo atraviesan.

¿Quiénes se suman a la tercera temporada de “Envidiosa”?

La obra escrita por Carolina Aguirre sumará a grandes figuras del humor y del espectáculo para atraer a las nuevas audiencias. Una de las apariciones más esperadas es la de Agustín “Rada” Aristarán, que actualmente es la segunda figura de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini en el que hace intervenciones como figura de stand up y panelista.

También se sumará María Abadi, actriz de teatro y ficción televisiva. Participó de 15 largometrajes y más de 30 series de TV. Fue figura de videoclips musicales de Fito Páez –para la canción “Si es amor”– y de La Beriso –”Pensamiento”–.

Tal vez la artista que mayor convocatoria genere para esta nueva temporada sea Nicki Nicole, que tiene más de 23.5 millones de seguidores en Instagram y que recientemente tuvo un salto gracias a la popularidad intencional que potenció su breve relación con Lamine Yamal. Si bien no es la primera vez que la cantante participará de un programa grabado, sí será la primera vez que participe de un drama.

Además de estas figuras, la serie contará con una lista de invitados especiales que incluye Agustina Suásquita, conocida como Papry, y José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, quienes ya participaron de la segunda temporada. Se sumarán figuras del espectáculo más clásico como Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich.

Temas Griselda SicilianiNetflixNicki Nicole
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios