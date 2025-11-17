Llega la nueva temporada de “Envidiosa”: quiénes se suman al elenco

El estreno de esta temporada coincidirá con los grandes lanzamientos del cine. Estará disponible en la plataforma de streaming de la gran “N” roja el jueves 19 de noviembre. La historia de Victoria Mori, interpretada por Griselda Siciliani, y su vida amorosa y amistosa continuarán de la mano de su psicóloga, con la que se desahoga y tiene también las grandes revelaciones personales que lo atraviesan.