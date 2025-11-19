Secciones
Shein, Temu y tiendas online: cuál es el monto máximo por envío y cuánto podés comprar sin pagar impuestos

ARCA actualizó las reglas para las compras en el exterior y fijó nuevos límites por envío. Qué monto podés gastar en plataformas como Shein y Temu, cuántas compras permite el régimen y desde cuándo se empiezan a pagar impuestos.

Hace 1 Hs

Con la creciente popularidad de las tiendas online internacionales, cada vez más argentinos recurren a plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Amazon para acceder a precios bajos y mayor variedad. Sin embargo, las compras en el exterior siguen sujetas a regulaciones. A fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites y requisitos para los envíos personales, lo que redefinió cuánto puede gastar un usuario y bajo qué condiciones.

El tope por compra y la franquicia libre de impuestos

Según la normativa vigente, ARCA estableció que cada compra enviada al país a través de correo privado o courier no puede superar los 3.000 dólares, monto que incluye el valor de los productos, el flete y el seguro. Dentro de ese total, los primeros 400 dólares se encuentran exentos de impuestos: si el envío no supera ese monto, sólo se debe pagar el IVA correspondiente.

Esta regla aplica a plataformas como Shein y todas las tiendas digitales que operan desde el exterior.

Cuántas compras se pueden hacer al año

El organismo fijó un límite de cinco envíos por año calendario mediante courier. Superado ese número, los paquetes quedan retenidos y requieren la intervención de un despachante de Aduana para poder liberarlos.

Ante esta restricción, algunos usuarios intentan derivar compras a nombres de familiares o amigos, pero el sistema puede detectar coincidencias de domicilio o métodos de pago y frenar la operación.

Límites por cantidad, uso personal y peso

ARCA también reforzó las condiciones para evitar maniobras de importación comercial encubierta. Cada envío debe cumplir con las siguientes pautas:

No incluir tres o más unidades idénticas.

No superar los 50 kilos por paquete.

Declarar que la compra es para uso personal y no tendrá fines comerciales.

Diferencias entre courier y Correo Argentino

Los paquetes provenientes del exterior pueden ingresar por dos canales, cada uno con normas específicas:

Envíos por courier (FedEx, DHL, UPS, etc.)

Requieren CUIT.

Límite de 3.000 dólares por envío.

Franquicia de 400 dólares libres de impuestos.

Máximo de cinco compras al año.

Hasta 3 unidades por artículo.

Peso máximo de 50 kilos.

Pago obligatorio de una tasa del correo privado.

Sólo para uso personal.

Envíos por Correo Argentino

Requieren CUIT y DNI.

Tope de 3.000 dólares por paquete.

Los primeros 50 dólares están exentos de impuestos.

Luego se abona el 50% del excedente.

No hay límite de compras anuales, pero sólo los primeros 12 envíos tienen franquicia.

Límite de 20 kilos por paquete.

El servicio aduanero puede revisar y modificar el valor declarado si detecta signos de actividad comercial.

Cómo recibir un envío internacional en el domicilio

En el caso de compras por courier, la empresa privada se ocupa de gestionar la liberación en Aduana y entregar el paquete en el domicilio del usuario. Sin embargo, una vez recibido, el comprador debe notificar la llegada del envío a ARCA.

El procedimiento se realiza ingresando al portal del organismo con CUIT y clave fiscal, dentro del apartado “Envíos Postales Internacionales”. Hay un plazo de 30 días corridos para completar esta notificación. No hacerlo puede bloquear la recepción de futuros envíos hasta regularizar la situación.

