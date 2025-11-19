Shein, Temu y tiendas online: cuál es el monto máximo por envío y cuánto podés comprar sin pagar impuestos

Con la creciente popularidad de las tiendas online internacionales, cada vez más argentinos recurren a plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Amazon para acceder a precios bajos y mayor variedad. Sin embargo, las compras en el exterior siguen sujetas a regulaciones. A fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites y requisitos para los envíos personales, lo que redefinió cuánto puede gastar un usuario y bajo qué condiciones.