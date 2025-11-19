Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

El medio aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, como lo establece la Ley 23.073. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite queda en el 23 de diciembre de 2025. Aunque cada actividad tiene su propia escala salarial, la fórmula para calcular el SAC es siempre la misma, y cualquier trabajador registrado puede estimar su monto de manera precisa.