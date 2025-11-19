Secciones
Aguinaldo: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre 2025 y hasta cuándo se paga?

El Sueldo Anual Complementario tiene fecha límite legal, un método claro de cálculo y exclusiones que sorprenden.

El medio aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, como lo establece la Ley 23.073
Hace 1 Hs

El medio aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre, como lo establece la Ley 23.073. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite queda en el 23 de diciembre de 2025. Aunque cada actividad tiene su propia escala salarial, la fórmula para calcular el SAC es siempre la misma, y cualquier trabajador registrado puede estimar su monto de manera precisa.

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, corresponde al 50% de la mejor remuneración mensual devengada en el semestre, es decir, entre julio y diciembre. Por eso, se utiliza el término “medio aguinaldo” para referirse a cada uno de esos pagos. Ese salario debe ser remunerativo, por lo que no todos los conceptos cuentan.

El SAC se determina sobre la remuneración “normal y habitual”. Dentro de lo que sí se incluye se encuentran: sueldo básico, antigüedad, presentismo, comisiones habituales, horas extra regulares y adicionales remunerativos propios del convenio.

Aguinaldo 2025: ¿cómo calcular cuánto cobrás en diciembre?

- Identificá tu mejor sueldo remunerativo del semestre: revisá tus recibos desde julio hasta diciembre. Buscá el mes donde la columna “remunerativo” fue más alta.

- Tomá esa remuneración bruta: no importa el salario de bolsillo: lo que cuenta es el total remunerativo antes de descuentos.

- Aplicá la fórmula del SAC: es sencilla, solo hay que dividir en dos el monto del paso 1. Este resultado será el SAC completo pero solo si trabajaste los 6 meses del semestre.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre de 2025 y quiénes no

Los empleados registrados en relación de dependencia de los sectores público y privado percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, este diciembre.

Los trabajadores que no percibirán el SAC son aquellos que:

- No tengan un trabajo registrado: esto incluye a trabajadores informales.

- Sean monotributistas: no tienen relación de dependencia y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes laborales que regulan el aguinaldo.

- Sean dueños de negocios: propietarios de empresas no se consideran empleados y, por lo tanto, no tienen aguinaldo.

- Profesionales: abogados, arquitectos, contadores, ingenieros que perciben honorarios por servicios, no tienen aguinaldo.

