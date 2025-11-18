Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

El cierre del año encuentra a más de 1,2 millones de empleados de comercio con una recomposición salarial acumulada y un ingreso extra clave: el medio aguinaldo. Con el último tramo de aumento vigente hasta diciembre y el bono mensual de $40.000, los trabajadores del Convenio Colectivo 130/75 ya pueden estimar cuánto cobrarán según su categoría.
El aguinaldo se calcula con base en la mitad del mejor salario mensual del semestre, sin incluir sumas no remunerativas. En el caso del sector, el básico más alto del período es el de diciembre, por lo que el SAC se determina sobre ese monto.
Por ejemplo, para la categoría de Administrativo A, con un salario de $1.097.199 en diciembre (básico $1.057.199 + bono fijo de $40.000), el aguinaldo aproximado será de $528.599. Este monto puede subir si el trabajador cuenta con antigüedad, presentismo u otros adicionales.
Escala salarial de diciembre 2025: cuánto gana cada categoría
Con los valores actualizados y el bono incorporado, los sueldos mínimos quedan así:
Administrativos
Categoría A: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199
Categoría B: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749
Categoría C: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293
Vendedores
Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Categoría B: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723
Categoría C: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297
Auxiliares
Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986
Categoría B: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563
Categoría C: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570
El bono mensual de $40.000 se paga de manera uniforme a todos los trabajadores, independientemente de la categoría o función. En el caso de empleados a tiempo parcial, el monto se ajusta proporcionalmente según las horas trabajadas.
Cómo se calcula el aguinaldo para empleados de comercio
El SAC de diciembre corresponde al 50% del mejor salario devengado entre julio y diciembre.
En comercio, ese salario es el de diciembre, que incluye:
Básico según categoría
Adicional por antigüedad (1% por año)
Presentismo (Art. 40 del CCT)
Qué NO entra en el cálculo
Bono no remunerativo de $40.000
Horas extra
Comisiones extraordinarias
Premios no habituales
Por eso, aunque el total de bolsillo mensual supera la base remunerativa, el aguinaldo se calcula solo sobre los conceptos previstos por ley.