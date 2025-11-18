Secciones
Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

La suma extraordinaria impactará en los haberes de los trabajadores del sector en diciembre.

Hace 18 Min

El cierre del año encuentra a más de 1,2 millones de empleados de comercio con una recomposición salarial acumulada y un ingreso extra clave: el medio aguinaldo. Con el último tramo de aumento vigente hasta diciembre y el bono mensual de $40.000, los trabajadores del Convenio Colectivo 130/75 ya pueden estimar cuánto cobrarán según su categoría.

El aguinaldo se calcula con base en la mitad del mejor salario mensual del semestre, sin incluir sumas no remunerativas. En el caso del sector, el básico más alto del período es el de diciembre, por lo que el SAC se determina sobre ese monto.

Por ejemplo, para la categoría de Administrativo A, con un salario de $1.097.199 en diciembre (básico $1.057.199 + bono fijo de $40.000), el aguinaldo aproximado será de $528.599. Este monto puede subir si el trabajador cuenta con antigüedad, presentismo u otros adicionales.

Escala salarial de diciembre 2025: cuánto gana cada categoría

Con los valores actualizados y el bono incorporado, los sueldos mínimos quedan así:

Administrativos

Categoría A: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Categoría B: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Categoría C: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Vendedores

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Categoría C: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Auxiliares

Categoría A: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Categoría B: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Categoría C: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

El bono mensual de $40.000 se paga de manera uniforme a todos los trabajadores, independientemente de la categoría o función. En el caso de empleados a tiempo parcial, el monto se ajusta proporcionalmente según las horas trabajadas.

Cómo se calcula el aguinaldo para empleados de comercio

El SAC de diciembre corresponde al 50% del mejor salario devengado entre julio y diciembre.

En comercio, ese salario es el de diciembre, que incluye:

Básico según categoría

Adicional por antigüedad (1% por año)

Presentismo (Art. 40 del CCT)

Qué NO entra en el cálculo

Bono no remunerativo de $40.000

Horas extra

Comisiones extraordinarias

Premios no habituales

Por eso, aunque el total de bolsillo mensual supera la base remunerativa, el aguinaldo se calcula solo sobre los conceptos previstos por ley.

