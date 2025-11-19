Secciones
Mundo

Japón ardió por casi 20 horas: 170 casas fueron consumidas por el mayor incendio de las últimas décadas

Las imágenes revelaron casas reducidas a cenizas en un barrio residencial del suroeste de Japón.

El fuego arrasó sobre un barrio de la ciudad de Otia en Japón y consumió casas enteras. El fuego arrasó sobre un barrio de la ciudad de Otia en Japón y consumió casas enteras. Foto: Captura BBC News.
Hace 2 Hs

20 horas pasaron y los bomberos apenas pudieron controlar el fuego que sacudió hasta hace un momento a una ciudad costera del sur de Japón. Desde este martes, un feroz incendio arrasó con un barrio completo y más de 170 casas fueron consumidas por las incontrolables llamas que se convirtieron en las más violentas del último siglo.

Helicópteros militares y bomberos intentan controlar el mayor incendio urbano de los últimos 50 años que ya consumió un barrio del suroeste de Japón, en la ciudad de Otia y ya registró un muerto y un herido, mientras que otras 170 personas debieron evacuar de sus casas.

Graves daños materiales y pérdidas humanas

Se contabilizaron al menos 170 viviendas dañadas o reducidas en cenizas, según informó el equipo de respuesta ante desastres de la prefectura de Otia. La zona residencial afectada se encuentra cerca de la costa de Otia, pero lejos de los populares balnearios de aguas termales (onsen) ni de las históricas casas con techo de paja de la prefectura.

Un hombre de 70 años se encontraba desaparecido. Luego los bomberos hallaron un cuerpo lo que elevó las sospechas de que se trate de él. Mientras que una mujer de unos 50 años sufrió heridas más leves, según avisó la prefectura.

Camiones y más de 200 bomberos

En las imágenes aéreas se puede atestiguar la gravedad del feroz incendio que consumió un barrio de Otia: llamas kilométricas, casas enteramente prendidas fuego y bomberos que intentaron sin resultados positivos apagarlo. Se estima que el siniestro tiene el tamaño de siete campos de fútbol, según indicó la BBC. La prefectura de Oita informó que alrededor de 260 hogares permanecían sin electricidad el miércoles por la tarde.

Decenas de camiones de bomberos y más de 200 bomberos se movilizaron para combatir el incendio, que por 12 horas ardió sin parar y no estuvo completamente controlado casi 20 horas después de haber comenzado. La Fuerza Terrestre de Autodefensa envió dos helicópteros militares UH-1 para prestar apoyo.

Orígenes aún desconocidos

Las últimas imágenes de la televisión japonesa mostraron humo elevándose desde amplias zonas con casas destruidas y dañadas, aunque las llamas anaranjadas ya no eran visibles al mediodía.

El incendio se originó el martes por la noche, durante fuertes vientos, cerca de un puerto pesquero en la ciudad de Oita, en la isla principal de Kyushu, al sur del archipiélago. Las llamas se propagaron a un bosque, afectando aproximadamente 4,9 hectáreas (12 acres), según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres en Associated Press.

Las autoridades siguen investigando la causa del incendio y cómo se propagó, informó la FDMA.

