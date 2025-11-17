Secciones
Seguridad

Una camioneta se incendió en pleno centro y provocó un caos vehicular: no hubo heridos

El siniestro ocurrió en la esquina de San Juan y Maipú. Bomberos controlaron el fuego.

Hace 1 Hs

Una camioneta Fiat Adventure se incendió esta mañana en la esquina de San Juan y Maipú, una de las intersecciones más transitadas del microcentro, lo que generó preocupación entre vecinos y peatones, además de un importante caos vehicular. 

Según informaron testigos en el lugar, el rodado comenzó a incendiarse mientras circulaba por calle San Juan. De acuerdo a los datos aportados por la Policía, el vehículo presentó una falla mientras avanzaba y eso habría desencadenado el fuego.

Se incendió una camioneta en San Juan al 600. Foto Analía Jaramillo Se incendió una camioneta en San Juan al 600. Foto Analía Jaramillo

Una dotación de Bomberos acudió rápidamente y logró controlar el siniestro, que solo provocó daños materiales. No se registraron heridos, aunque el episodio generó cortes momentáneos en la zona y complicaciones en el tránsito.

