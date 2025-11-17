Una camioneta se incendió en pleno centro y provocó un caos vehicular: no hubo heridos

Una camioneta Fiat Adventure se incendió esta mañana en la esquina de San Juan y Maipú, una de las intersecciones más transitadas del microcentro, lo que generó preocupación entre vecinos y peatones, además de un importante caos vehicular.
Según informaron testigos en el lugar, el rodado comenzó a incendiarse mientras circulaba por calle San Juan. De acuerdo a los datos aportados por la Policía, el vehículo presentó una falla mientras avanzaba y eso habría desencadenado el fuego.
Se incendió una camioneta en San Juan al 600. Foto Analía Jaramillo
Una dotación de Bomberos acudió rápidamente y logró controlar el siniestro, que solo provocó daños materiales. No se registraron heridos, aunque el episodio generó cortes momentáneos en la zona y complicaciones en el tránsito.