La venta de autos 0KM caería un 25% en noviembre y la clave estaría en el dólar oficial

A la dinámica estacional se suma el impacto que dejaron las dos elecciones legislativas, un factor que, según coinciden concesionarios y fabricantes, frenó notablemente las ventas de autos 0KM durante septiembre y octubre. Aunque en las últimas semanas del mes pasado hubo un leve repunte, ese impulso no se sostuvo en la primera mitad de noviembre. Inicialmente, las automotrices preveían cerrar el mes con alrededor de 41.000 unidades patentadas, lo que habría implicado una baja del 20% acorde con la tendencia histórica. Sin embargo, el comportamiento del mercado obligó a una corrección a la baja: las marcas ajustaron sus proyecciones entre 8% y 10% porque no logran alcanzar los niveles esperados.