El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El calor se hará cada vez más intenso con el paso de las horas y, para hoy, el pronóstico del tiempo anticipa una máxima que superaría los 34 °C. Estas condiciones se acentuarían mañana y, por la noche, se anuncia el ingreso de un frente que provocaría lluvias durante el viernes.
La mañana comenzó con una temperatura mínima de 17 °C, vientos leves del noroeste y una humedad cercana al 60%, dándole un marco agradable a las primeras horas del miércoles. La nubosidad fue baja y de apenas un 25%.
Con el paso de las horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la nubosidad comenzará a subir de la mano de la temperatura, que para el mediodía rondaría los 31 °C. La humedad se mantendrá cercana al 35% y los vientos serán suaves del sudeste.
Las horas más cálidas, como siempre, se sucederán durante la siesta y la tarde. Se espera que la máxima roce los 34 °C y que la nubosidad llegue al 50%. La humedad será baja (30%) y los vientos serán del sector este.
En el cierre de la jornada, la nubosidad llegará casi al 100% mientras que la temperatura bajará hasta los 26 °C, mientras que la humedad alcanzaría el 50%. Los vientos serán débiles del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Desde el SMN anuncian para el jueves se anuncia una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, bajo mucha nubosidad y condiciones inestables durante la noche. Durante el viernes ingresaría un frente que provocaría lluvias desde la mañana. La mínima sería de 24 °C y la máxima superaría los 31 °C.