La Selección Argentina de básquet anunció la preselección para enfrentar a Cuba rumbo al Mundial de Qatar 2027

En el esquema general, Argentina integra el Grupo D, junto con Uruguay, Panamá y Cuba. En todos los grupos se jugará ida y vuelta, y los tres primeros avanzarán a la Segunda Ronda. Allí, el Grupo D se unirá con el Grupo B (Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica) para conformar el Grupo F. Los resultados obtenidos se arrastrarán, por lo que cada partido tendrá valor real en la clasificación. En esa etapa, cada seleccionado enfrentará a los rivales que aún no cruzó, también en duelos de ida y vuelta. Al finalizar, los tres mejores de cada grupo, más el mejor cuarto, obtendrán el cupo para la Copa del Mundo FIBA 2027.