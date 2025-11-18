La Selección Argentina de básquet anunció la preselección para enfrentar a Cuba rumbo al Mundial de Qatar 2027

La Selección Argentina de básquet puso primera rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027 y ya tiene una preselección de 24 jugadores definida por Pablo Prigioni y su cuerpo técnico. Es la lista de nombres potencialmente convocables para la primera ventana de los Clasificatorios FIBA, mientras se espera la nómina final de quienes iniciarán los entrenamientos.
El camino arranca con una doble presentación ante Cuba. El debut será el 27 de noviembre, a las 20.10, en La Habana. Apenas terminado ese partido, el equipo volverá al país para jugar el 1 de diciembre, desde las 20.05, en el Estadio Obras Sanitarias. Los dos encuentros se podrán ver por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.
Luego, los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos fechas clave como local: Uruguay el 27 de febrero y Panamá el 2 de marzo. La primera fase cerrará fuera de casa, con las visitas a Uruguay el 2 de julio y a Panamá el 5 de julio. Será un tramo exigente, pero la Selección llega con impulso porque viene de disputar la AmeriCup Nicaragua 2025 con un plantel joven (24,4 años de promedio) que fue creciendo a lo largo del torneo hasta alcanzar el subcampeonato.
En el esquema general, Argentina integra el Grupo D, junto con Uruguay, Panamá y Cuba. En todos los grupos se jugará ida y vuelta, y los tres primeros avanzarán a la Segunda Ronda. Allí, el Grupo D se unirá con el Grupo B (Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica) para conformar el Grupo F. Los resultados obtenidos se arrastrarán, por lo que cada partido tendrá valor real en la clasificación. En esa etapa, cada seleccionado enfrentará a los rivales que aún no cruzó, también en duelos de ida y vuelta. Al finalizar, los tres mejores de cada grupo, más el mejor cuarto, obtendrán el cupo para la Copa del Mundo FIBA 2027.
Los 24 jugadores de la preselección
Prigioni eligió un mix de nombres consolidados y caras que vienen pidiendo pista:
- Lee Aaliya
- Juan Bocca
- Leandro Bolmaro
- Dylan Bordón
- Gonzalo Bressan
- Nicolás Brussino
- Francisco Caffaro
- Facundo Campazzo
- Gonzalo Corbalán
- Gabriel Deck
- Marcos Delía
- Mateo Díaz
- Juan Fernández
- Patricio Garino
- Lucas Giovanetti
- Nicolás Laprovittola
- Leonardo Lema
- Juan Ignacio Marcos
- Alex Negrete
- Lucio Redivo
- Javier Saiz
- Santiago Scala
- José Vildoza
- Luca Vildoza