Argentina cayó ante Brasil y se quedó con el subcampeonato en la AmeriCup 2025

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni llegaba con expectativas luego de superar en semifinales a Canadá por 83-73, en un duelo que había reforzado la ilusión de defender el título logrado en Recife 2022, también frente a los brasileños. Sin embargo, en esta ocasión el seleccionado "albiceleste" no pudo desplegar su mejor juego y fue superado en intensidad y efectividad por un equipo brasileño que se mostró más sólido en los momentos clave.