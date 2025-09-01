Secciones
Argentina cayó ante Brasil y se quedó con el subcampeonato en la AmeriCup 2025

La Selección de básquet no pudo repetir el título de 2022 y perdió la final en Managua por 55-47 frente a su clásico rival sudamericano.

Hace 2 Hs

La Selección Argentina de Básquet no pudo retener la corona continental y terminó como subcampeona de la AmeriCup 2025 tras caer en la final frente a Brasil por 55 a 47. El partido decisivo se disputó este domingo en Managua, Nicaragua, y volvió a poner frente a frente a los dos máximos exponentes de Sudamérica en un clásico que definió al nuevo campeón del continente.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni llegaba con expectativas luego de superar en semifinales a Canadá por 83-73, en un duelo que había reforzado la ilusión de defender el título logrado en Recife 2022, también frente a los brasileños. Sin embargo, en esta ocasión el seleccionado "albiceleste" no pudo desplegar su mejor juego y fue superado en intensidad y efectividad por un equipo brasileño que se mostró más sólido en los momentos clave.

Brasil venía de dar el golpe en semifinales al dejar en el camino a Estados Unidos y aprovechó el envión para tomarse revancha de la final anterior, logrando quedarse con el trofeo y dejando a la Argentina sin chances de repetir. El equipo brasilero supo controlar el ritmo del partido y se apoyó en una defensa férrea para marcar diferencias en el tablero.

Por su parte, Estados Unidos volvió a subirse al podio con una nueva medalla de bronce tras derrotar a Canadá por 90 a 85 en un partido muy parejo. Es la segunda vez consecutiva que los norteamericanos se quedan con el tercer puesto en este certamen, después de haberlo conseguido también en 2022, y sumaron así el décimo podio de su historia, que incluye siete títulos, un subcampeonato y dos bronces.

