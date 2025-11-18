Quién es Lucía Celasco, mucho más que la nieta de Susana Giménez: el negocio millonario que la aleja de la sombra de su abuela

Crecer bajo el apellido de una figura tan imponente como Susana Giménez no es tarea sencilla. Sin embargo, Lucía Celasco, su nieta de 31 años, logró construir un camino propio, lejos del brillo heredado y cerca de un proyecto personal que ya cruza fronteras. Empresaria, modelo y referente de la moda sustentable, se consolidó como una figura con identidad propia dentro de la industria.