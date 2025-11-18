Quién es Lucía Celasco, mucho más que la nieta de Susana Giménez: el negocio millonario que la aleja de la sombra de su abuela

Crecer bajo el apellido de una figura tan imponente como Susana Giménez no es tarea sencilla. Sin embargo, Lucía Celasco, su nieta de 31 años, logró construir un camino propio, lejos del brillo heredado y cerca de un proyecto personal que ya cruza fronteras. Empresaria, modelo y referente de la moda sustentable, se consolidó como una figura con identidad propia dentro de la industria.
El gran negocio de Lucía Celasco: moda sustentable con expansión internacional
En 2013, Lucía Celasco dio un paso clave en su vida profesional: junto a dos amigas creó The Vintage Hole, una marca de indumentaria que nació en Palermo Soho y Palermo Hollywood con una propuesta distinta para el mercado local. Su objetivo era claro: apostar por el reciclaje y la reutilización de prendas para reducir el impacto ambiental de la industria textil.
La aceptación fue inmediata. Con el tiempo, The Vintage Hole amplió su oferta a calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, y también sumó una tienda online. El crecimiento fue tal que el proyecto se expandió a Estados Unidos, posicionando a Lucía como una empresaria con visión global.
Su carrera como modelo: campañas internacionales y sello propio
Además de su rol dentro del mundo empresarial, Lucía encontró otra fuente de ingresos en el modelaje. Su estilo, su presencia y su imagen la llevaron a ser parte de campañas de marcas nacionales y también de firmas internacionales como Jean Paul Gaultier.
A pesar de su perfil bajo y de su decisión de mantenerse al margen del mundo del espectáculo —y de todo lo que la vincule directamente a la figura de su abuela—, su nombre empezó a resonar con fuerza dentro del ambiente fashion.
Una vida lejos del escándalo y cerca de sus proyectos
Discreta, enfocada en su carrera y actualmente en pareja con Nicolás Figal, Lucía Celasco logró demostrar que no vive de la etiqueta “nieta de Susana Giménez”. Al contrario, construyó una identidad profesional sólida y reconocida, basada en el trabajo, en proyectos propios y en una visión moderna de la industria de la moda.
Su historia confirma que, más allá del apellido, lo que realmente importa es lo que cada uno es capaz de crear. Y en el caso de Lucía, su nombre ya dejó de ser un accesorio del árbol genealógico: es una marca en sí misma.