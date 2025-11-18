Secciones
EspectáculosFamosos

Quién es Lucía Celasco, mucho más que la nieta de Susana Giménez: el negocio millonario que la aleja de la sombra de su abuela

A pesar de su perfil bajo y de su decisión de mantenerse al margen del mundo del espectáculo —y de todo lo que la vincule directamente a la figura de su abuela—, su nombre empezó a resonar con fuerza.

Lucía Celasco Lucía Celasco
Hace 24 Min

Crecer bajo el apellido de una figura tan imponente como Susana Giménez no es tarea sencilla. Sin embargo, Lucía Celasco, su nieta de 31 años, logró construir un camino propio, lejos del brillo heredado y cerca de un proyecto personal que ya cruza fronteras. Empresaria, modelo y referente de la moda sustentable, se consolidó como una figura con identidad propia dentro de la industria.

El gran negocio de Lucía Celasco: moda sustentable con expansión internacional

En 2013, Lucía Celasco dio un paso clave en su vida profesional: junto a dos amigas creó The Vintage Hole, una marca de indumentaria que nació en Palermo Soho y Palermo Hollywood con una propuesta distinta para el mercado local. Su objetivo era claro: apostar por el reciclaje y la reutilización de prendas para reducir el impacto ambiental de la industria textil.

La aceptación fue inmediata. Con el tiempo, The Vintage Hole amplió su oferta a calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, y también sumó una tienda online. El crecimiento fue tal que el proyecto se expandió a Estados Unidos, posicionando a Lucía como una empresaria con visión global.

Su carrera como modelo: campañas internacionales y sello propio

Además de su rol dentro del mundo empresarial, Lucía encontró otra fuente de ingresos en el modelaje. Su estilo, su presencia y su imagen la llevaron a ser parte de campañas de marcas nacionales y también de firmas internacionales como Jean Paul Gaultier.

A pesar de su perfil bajo y de su decisión de mantenerse al margen del mundo del espectáculo —y de todo lo que la vincule directamente a la figura de su abuela—, su nombre empezó a resonar con fuerza dentro del ambiente fashion.

Una vida lejos del escándalo y cerca de sus proyectos

Discreta, enfocada en su carrera y actualmente en pareja con Nicolás Figal, Lucía Celasco logró demostrar que no vive de la etiqueta “nieta de Susana Giménez”. Al contrario, construyó una identidad profesional sólida y reconocida, basada en el trabajo, en proyectos propios y en una visión moderna de la industria de la moda.

Su historia confirma que, más allá del apellido, lo que realmente importa es lo que cada uno es capaz de crear. Y en el caso de Lucía, su nombre ya dejó de ser un accesorio del árbol genealógico: es una marca en sí misma.

Temas Susana Giménez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

Empiezan las Pruebas Aprender: se tomarán hoy a todos los chicos de sexto grado

MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

MasterChef Celebrity: la emotiva salida del cuarto eliminado que hizo llorar a Wanda Nara

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Comentarios