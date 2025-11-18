Romance confirmado: un futbolista de Boca Juniors blanqueó su vínculo con la nieta de Susana Giménez

Los rumores crecían desde agosto y cada aparición pública alimentaba un poco más la novela. Pero este martes, Nicolás Figal decidió cortar con cualquier especulación y subió una foto junto a Lucía Celasco confirmando su relación. Sin declaraciones oficiales, una historia de Instagram bastó para cerrar el capítulo del misterio.
En la imagen se los ve compartiendo un café al aire libre, vestidos de blanco y relajados. No hubo dedicatorias ni emojis, solo una mención a su pareja. El detalle que confirma que la foto es actual es el vendaje sobre el ojo derecho del defensor, secuela del golpe que sufrió el fin de semana contra Tigre en La Bombonera.
La publicación llegó después de una semana agitada. Días atrás, Belén Negri, la influencer con la que Figal había tenido un affaire, contó en un streaming que había vendido uno de los shorts del jugador en una “venta de garaje”. En paralelo, Celasco había quedado en el centro de la escena por una incómoda situación con un cronista: se la vio esquivar las preguntas sobre su vida sentimental y su vínculo con su abuela, en medio de versiones que sugerían distancia con Susana Giménez.
Las primeras versiones sobre este romance surgieron en LAM, cuando contaron que la modelo y el futbolista habían sido vistos juntos en un bar. No había fotos, no había gestos públicos y, hasta ahora, ninguno de los dos estaba dispuesto a hablar. Incluso en agosto, cuando el tema explotó, trascendió que Susana había pedido referencias sobre el jugador y que no habría tomado la noticia de la mejor manera. Según su entorno, la recomendación hacia su nieta fue prudente: “No te apresures, andá despacio”.
Lucía, que suele mantenerse lejos del ruido mediático, llevaba semanas sin actividad en redes. La heredera de Susana siempre fue cuidadosa con lo que muestra: maneja su propia marca de indumentaria, no da entrevistas y elige qué parte de su vida queda puertas adentro. Su última pareja conocida había sido el empresario gastronómico Joaquín Rozas, y luego un breve vínculo con Gianmarco Dolce. Desde entonces, estaba soltera.
Figal, por su parte, venía de un año movido. Separado de Florencia Fernández, con quien tiene una hija, a principios de 2025, también había sido vinculado con la streamer chilena Negri, aunque ese vínculo nunca terminó de consolidarse. El defensor, surgido de Independiente, con paso por Inter Miami y más de 100 partidos en Boca, hoy vive uno de los momentos más estables de su carrera.
La confirmación llegó después de otras señales públicas. Semanas atrás, se viralizó un video en el que ambos ingresaban al mismo evento en un boliche de la costanera porteña. El clip mostraba la secuencia completa: Figal esperando en la puerta y, minutos más tarde, Lucía entrando al lugar. No posaron juntos, pero las imágenes reforzaron lo que ya era un secreto a voces.
Ahora, con una sola foto, la pareja eligió dejar de lado las especulaciones y mostrar que el vínculo existe. Sin ruido, sin anuncios y siguiendo el estilo bajo perfil de ambos, el romance quedó oficializado.