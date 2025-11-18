Secciones
Starlink suma beneficios en Argentina: internet ilimitado por $87.500 al mes y tres meses gratis

El kit de hardware también baja de precio y puede adquirirse en versión estándar o mini.

Hace 1 Hs

Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, amplió sus beneficios en Argentina con una propuesta orientada a usuarios móviles y viajeros frecuentes: el Plan Itinerante, que permite acceder a internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo por $87.500 al mes, con la ventaja adicional de contar con los primeros tres meses completamente gratis.

La compañía también anunció una reducción temporal en el costo del hardware, necesario para utilizar cualquiera de sus planes. Hoy, los equipos pueden adquirirse en dos versiones:

- Hardware estándar: $374.000

- Hardware mini: $142.500

Ambos incluyen una antena satelital, aunque la versión mini -más compacta y de bajo consumo- está pensada para quienes buscan mayor portabilidad.

Un plan diseñado para conectarse en movimiento

El Plan Itinerante permite usar internet de alta velocidad durante viajes, con una antena que puede instalarse en un vehículo o colocarse en el piso durante una parada. Mientras tenga visibilidad completa del cielo, la conexión se mantiene estable y apta para navegar, trabajar, jugar en línea o realizar videollamadas desde cualquier lugar.

El kit que acompaña este plan incluye un router wifi incorporado, funcionamiento con alimentación de corriente continua (CC) y velocidades de descarga superiores a 100 megabytes por segundo. Su diseño portátil facilita transportarlo y garantiza conectividad incluso en zonas donde no llegan servicios tradicionales.

Cuánto cuesta el Plan Itinerante

Starlink ofrece dos opciones dentro de esta modalidad:

- Versión de 50 GB: $63.000 por mes

- Datos ilimitados: $87.500 por mes

Junto a estos valores, continúa vigente la rebaja sobre los equipos, tanto en la versión estándar como en la mini.

