Simone Biles llegó a Buenos Aires y desató la locura entre los fanáticos del deporte

Simone Biles aterrizó este martes en Ezeiza y ya revolucionó la escena deportiva local. La estrella estadounidense, dueña de 11 medallas olímpicas y 30 títulos mundiales, fue recibida por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, antes de comenzar una agenda intensa que combinará actos oficiales, una clínica de gimnasia y una conferencia titulada “El poder de creer”.
Este miércoles, Biles será recibida por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la sede de Uspallata, en Parque Patricios. Allí ofrecerá su charla motivacional desde las 10:00, que se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad (podes verlo acá). La actividad, que agotó cupos en minutos, promete ser uno de los momentos más esperados de su visita.
El jueves por la tarde, la múltiple campeona encabezará una clínica con jóvenes talentos argentinos en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati. La cita debió trasladarse desde el Parque Olímpico debido a la alta demanda de inscriptos: el recinto tiene capacidad para 15.500 personas y será el escenario donde la “reina de la gimnasia” compartirá su experiencia y enseñanzas.
Además, la atleta aprovechará unas horas libres para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires, como La Boca y el Obelisco, a bordo del tradicional Bus Turístico.
Biles, considerada por muchos como la GOAT (la más grande de todos los tiempos), viaja acompañada por su entrenador y un equipo reducido. Se espera que durante la clínica decida si participará de los ejercicios prácticos junto a las jóvenes gimnastas.
Más allá de su talento y sus récords, su figura trasciende lo deportivo. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Biles puso en el centro del debate la salud mental de los atletas al renunciar a competir para priorizar su bienestar. Su regreso triunfal en París 2024 reafirmó su vigencia y su ejemplo de resiliencia.
Con una historia marcada por la superación (fue adoptada por sus abuelos tras una infancia difícil y se convirtió en una voz clave contra el racismo y los abusos en el deporte), Simone Biles encarna la fortaleza de una generación que cambió la forma de entender el alto rendimiento.