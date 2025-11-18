Secciones
El ambiente, un derecho fundamental analizado en la UBA por Claudia Sbdar
Hace 16 Min

El lunes la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue sede de la presentación del libro "El ambiente en clave constitucional", de la Dra. Claudia Sbdar, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El evento se llevó a cabo en el emblemático Salón Verde de la Facultad y congregó a una audiencia interesada en el desarrollo del derecho ambiental en Argentina. 

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor Leandro Vergara. A continuación, presentaron el libro Romain Nadal, Embajador de Francia en Argentina; el profesor Luca Mezzetti, Catedrático de Derecho Constitucional y Director de la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de Bolonia, Italia; y el profesor Jorge Alejandro Amaya, Presidente del Instituto para el Desarrollo Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la UBA, quienes aportaron distintas perspectivas sobre la importancia de la custodia del ambiente como un bien jurídico fundamental.

"El ambiente en clave constitucional" ya ha sido presentado anteriormente en otras jurisdicciones, incluyendo Tucumán, y destaca por su análisis pormenorizado de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. Los asistentes a la UBA pudieron acceder a una visión profunda sobre cómo los principios ambientales (prevención, precaución, equidad intergeneracional) permean el sistema legal argentino y la importancia de la participación ciudadana en su protección.

