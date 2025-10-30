Elecciones: “Tucumán ratificó un peronismo no kirchnerista, con equilibrio fiscal y gestión”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse analizó los resultados de las elecciones nacionales y provinciales, y trazó un balance positivo para el peronismo tucumano. “Tucumán es la provincia peronista con el mayor porcentaje de votos en el país. Ganamos con más del 50% y eso ratifica un modelo de gestión que combina inclusión, obras y equilibrio fiscal”, afirmó a LA GACETA.
El dirigente resaltó que, a diferencia de lo ocurrido en distritos como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, donde se impuso La Libertad Avanza, en Tucumán “el pueblo volvió a respaldar al gobernador Osvaldo Jaldo y a un peronismo distinto, no kirchnerista, republicano y respetuoso de las instituciones”.
“Tenemos un modelo que cree en el superávit fiscal, en no gastar más de lo que se recauda y en un Estado que incluya, que no tenga deudas y que mantenga la paz social. Eso es lo que los tucumanos ratificaron en las urnas”, expresó.
Respecto al escenario nacional, el legislador atribuyó el crecimiento de La Libertad Avanza a una “polarización inesperada” y a factores externos. “El apoyo de Donald Trump a Javier Milei generó un impacto psicológico en sectores medios, que temieron por la estabilidad económica si no ganaba el oficialismo nacional. Fue un mensaje muy fuerte”, analizó.
En ese contexto, consideró que el gobernador Jaldo “queda fortalecido para sentarse a negociar en Buenos Aires con otra autoridad y reclamar lo que corresponde a Tucumán”. Además, confirmó que el bloque Independencia acompañará la aprobación del Presupuesto nacional:
“Necesitamos una ley que garantice obras y recursos federales para Tucumán. Lo importante es que los acuerdos se traduzcan en el Presupuesto, porque eso los vuelve inmodificables”.
Reforma política en marcha
Consultado sobre los próximos debates en la Legislatura, Vargas Aignasse adelantó que la reforma electoral será una prioridad. Celebró la experiencia de la boleta única de papel utilizada en los últimos comicios, pero consideró que el paso siguiente será la implementación de la boleta electrónica.
“En Tucumán no podemos volver a tener un cuarto oscuro con más de 100 boletas. La boleta electrónica es una herramienta moderna, ágil y transparente, que además permite al votante armar su voto por categorías”, explicó.
El legislador señaló que este sistema, que ya funciona en Salta, “posibilita elegir gobernador, intendente, legislador o concejal de diferentes partidos, con mayor libertad y claridad”.
En cuanto a los acoples, advirtió que deberán ser “regulados con un criterio de razonabilidad”. “No podemos eliminarlos porque están en la Constitución, pero sí limitar su número para que el sistema sea más racional”, dijo.
Finalmente, explicó la necesidad de preservar la intimidad del voto en cualquier sistema que se adopte. “La cabina debe garantizar el secreto del sufragio; el votante necesita ese momento de reflexión y privacidad”, afirmó.
Con miras a las elecciones provinciales de 2027, Vargas Aignasse cerró con una definición. “En 2027 Tucumán va a votar de otra forma: con un sistema más racional, más simple y más claro para todos los ciudadanos.”