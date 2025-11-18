La Facultad de Derecho de la UNT lanzará su nueva editorial: libros, revistas y producción académica

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán lanzará este miércoles oficialmente su nueva editorial universitaria, un proyecto institucional destinado a fortalecer la producción de conocimiento jurídico y social desde la propia casa de estudios.
La creación del sello editorial forma parte de una política académica que busca recuperar una tradición histórica de la facultad: la circulación de ideas, el debate y la escritura como pilares de la vida universitaria. El proyecto apunta a ofrecer un espacio estable y profesionalizado para que docentes, investigadores, estudiantes y egresados puedan publicar sus obras.
El acto tendrá lugar a las 18.30, en el Aula Magna de la sede de 25 de Mayo 471.
La editorial contará con distintas líneas de publicación que permitirán canalizar la creciente producción académica de la unidad académica. Entre estas líneas se incluyen colecciones de libros que reunirán manuales de cátedra, obras disciplinares y textos individuales o colectivos.
También se incorporarán publicaciones de posgrado destinadas a difundir investigaciones avanzadas de los programas de formación superior, así como revistas académicas, entre ellas una nueva edición de la histórica Revista Jurídica y Vistas, Cuadernos de Teoría Jurídica y Política, orientadas a consolidar un espacio de reflexión y producción científica de alcance nacional e internacional.
Además, se prevé una revista estudiantil pensada para visibilizar las producciones académicas que los estudiantes presentan en congresos, jornadas y competencias universitarias.
El proyecto se completa con la conformación de un equipo editorial capacitado en los procesos de pre-edición, edición y post-edición, además del diseño gráfico de las publicaciones, que estará a cargo del área institucional de la facultad. Todas las obras se difundirán en formato digital.