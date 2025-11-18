Hoy, en "Panorama Tucumano": el balotaje en Chile y el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y el reciente acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos serán los temas centrales de "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play.
A partir de las 20.30, Federico Van Mameren dialogará con Paula Villaluenga, licenciada en Relaciones Internacionales; José Albornoz, también licenciado en Relaciones Internacionales e Integración y especialista en políticas públicas; y el economista Gustavo Wallberg.
Antes, al inicio del programa, el conductor pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).