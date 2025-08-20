Secciones
El inesperado romance entre la nieta de Susana Giménez y un jugador de Boca Juniors

Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos juntos en un bar porteño y encendieron las versiones de un vínculo que hasta ahora buscaban mantener en reserva.

Hace 2 Hs

Los rumores corren fuerte en el mundo del espectáculo y del fútbol. Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, y Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, habrían comenzado un romance que en las últimas horas quedó prácticamente expuesto.

La noticia salió a la luz en el programa LAM, cuando el periodista “Pepe” Ochoa detalló que la pareja fue vista en un reconocido bar porteño. Según relató, llegaron por separado y se encontraron dentro del lugar, donde no ocultaron su cercanía. “Estuvieron a los besos, los vio todo el mundo. Después se fueron juntos”, explicó el panelista, que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción.

Figal, de 31 años, atraviesa una etapa personal de cambios. A comienzos de este año puso fin a su matrimonio con Florencia Fernández, empresaria gastronómica y madre de su hija Felicitas. La separación se dio en medio de fuertes versiones de infidelidad y, poco después, el futbolista fue vinculado con la influencer chilena Belén Negri, expareja de Tiago PZK y de “Coscu”.

Hoy, siete meses después de aquella ruptura, su nombre vuelve a las portadas por esta nueva relación con Celasco.

Lucía, también de 31 años, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco. A pesar de ser nieta de una de las mujeres más mediáticas del país, mantiene un perfil mucho más bajo. Se dedica al modelaje y es creadora de la marca de indumentaria The Vintage Hole, con sede en Villa Crespo y presencia online.

Si bien ambos suelen ser reservados con su vida personal, la aparición pública juntos cambió el escenario. Incluso, Ochoa mostró un detalle virtual que sumó combustible a la historia: un comentario de Lucía en una publicación de Instagram de Figal, donde lo piropeó con un “lindooo”.

En LAM aseguraron que el vínculo se habría iniciado hace dos o tres meses, aunque hasta ahora la pareja había logrado mantenerse lejos del foco mediático. Ni Figal ni Celasco hicieron declaraciones sobre la relación, pero el episodio en el bar y el intercambio en redes sociales parecen haber confirmado lo que hasta entonces eran solo rumores.

Por el momento, la incipiente historia entre el jugador de Boca y la nieta de Susana Giménez se desarrolla entre la discreción y el interés mediático, en la intersección de dos mundos que siempre generan repercusión: el del espectáculo y el del fútbol.

"Homo Argentum": éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un "plan Marshall criollo"

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan "héroes"

