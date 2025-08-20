El inesperado romance entre la nieta de Susana Giménez y un jugador de Boca Juniors

La noticia salió a la luz en el programa LAM, cuando el periodista “Pepe” Ochoa detalló que la pareja fue vista en un reconocido bar porteño. Según relató, llegaron por separado y se encontraron dentro del lugar, donde no ocultaron su cercanía. “Estuvieron a los besos, los vio todo el mundo. Después se fueron juntos”, explicó el panelista, que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción.