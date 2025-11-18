Interpol busca a un argentino que desapareció en un templo budista de Asia

Las últimas comunicaciones también dejaron dudas técnicas. Como Vaca ya no usaba WhatsApp ni Instagram, se comunicaba por mail. “Los mails tienen IP, pero es lo más difícil de rastrear. Eso también fue extraño”, explicó. Aunque las últimas palabras escritas describían detalles íntimos y un estado emocional que la familia reconoce como propio de él, el correo dejó de existir poco después. “Intentamos comunicarnos a ese mail y ya no existía, nos daba error. Le seguí mandando mensajes y no llegaban. Le mandé a otro mail y tampoco”, aseguró.