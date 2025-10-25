Secciones
SociedadTecnología

Así será “nombre de usuario”, la función de WhatsApp que permitirá chatear sin dar tu número

La nueva función busca reforzar la privacidad y reducir la dependencia del número de teléfono como medio de identificación.

WhatsApp. WhatsApp. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

WhatsApp está preparando un cambio que promete dar que hablar. En los últimos días, se filtraron detalles sobre una función llamada “nombre de usuario”, que ya está en desarrollo y podría transformar por completo la forma en que nos vinculamos dentro de la aplicación.

El objetivo principal es reforzar la privacidad y reducir la dependencia del número de teléfono como medio de identificación.

La novedad surge en un contexto donde la seguridad digital se volvió prioridad. Cada vez más personas buscan mantener el control sobre sus datos personales, especialmente en aplicaciones de mensajería que se usan a diario. Por eso, Meta -la empresa detrás de WhatsApp- decidió avanzar con una opción que permitiría ocultar el número de celular y reemplazarlo por un identificador único.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento global, todo indica que la función ya está en fase de pruebas internas y podría llegar primero a quienes participan del programa beta. En caso de aprobarse, representaría uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la app.

Qué es “nombre de usuario”, la nueva función de WhatsApp

La herramienta que prepara WhatsApp busca dar un giro profundo en la forma en que nos comunicamos dentro de la app. En lugar de depender exclusivamente del número de teléfono, cada persona podrá elegir un identificador único para usar dentro de la plataforma.

Este nombre de usuario funcionará como un alias personal y seguro, similar al sistema que ya utilizan otras aplicaciones como Telegram o Instagram.

Entre los principales detalles que se conocen hasta ahora:

- Cada usuario podrá crear un identificador compuesto por letras, números o guiones bajos.

- Ese identificador será único y no podrá repetirse.

- Permitirá chatear o ser buscado sin necesidad de compartir el número de teléfono.

Para mayor seguridad, no bastará con conocer el usuario: será necesario contar con autorización o un código para iniciar una conversación.

Además, WhatsApp ofrecerá opciones de configuración flexibles: cada persona podrá decidir si muestra su número, su usuario o ambos, según el nivel de privacidad que desee.

Esta actualización apunta a reducir los contactos no deseados, los fraudes y la suplantación de identidad, problemas cada vez más frecuentes en entornos digitales.

Por otro lado, para empresas o profesionales, el sistema podría representar una ventaja adicional: tener un usuario único facilitaría la comunicación y reforzaría la identidad de marca.

Temas TucumánBuenos AiresDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Sirve el modo avión para acelerar la carga del celular? Esto dicen los especialistas

¿Sirve el modo avión para acelerar la carga del celular? Esto dicen los especialistas

Cada cuánto deberías renovar tu celular y cómo alargar su duración

Cada cuánto deberías renovar tu celular y cómo alargar su duración

Lo que no hay que hacer para que la batería del celular dure más

Lo que no hay que hacer para que la batería del celular dure más

Apps de citas: ocho errores que nunca debes cometer al chatear

Apps de citas: ocho errores que nunca debes cometer al chatear

Los emojis de WhatsApp más usados por personas infieles, según la IA

Los emojis de WhatsApp más usados por personas infieles, según la IA

Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
5

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo
6

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Más Noticias
Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Comentarios