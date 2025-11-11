¿Te hackearon WhatsApp? Cómo recuperar tu cuenta paso a paso

Cifrado y protección de mensajes en WhatsApp

WhatsApp asegura la privacidad de sus usuarios mediante un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que significa que los mensajes solo pueden ser leídos por el emisor y el receptor, y no por intermediarios, ni siquiera WhatsApp. Si alguien toma el control de tu cuenta desde otro dispositivo, no podrá ver el historial de mensajes anteriores, ya que estos están almacenados solo en tu teléfono. Sin embargo, esta protección no evita que puedan seguir enviando mensajes haciéndose pasar por ti.