La contundente respuesta de la vicepresidenta del Barcelona sobre un posible homenaje a Messi en el Camp Nou

En diálogo con Cadena SER, la dirigente descartó cualquier posibilidad de rebautizar el estadio como un homenaje al mejor futbolista de la historia culé. “En el barcelonismo intentamos no personificar demasiado las instalaciones y los espacios”, explicó, recordando que incluso cuando se propuso el nombre del fundador del club, “la propia masa barcelonista no lo aceptó”. Por eso, asegurar que el Spotify Camp Nou pase a llamarse “Leo Messi” no está en los planes. “Hay otras maneras de hacer homenajes”, insistió.