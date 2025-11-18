La contundente respuesta de la vicepresidenta del Barcelona sobre un posible homenaje a Messi en el Camp Nou

El regreso del Barcelona al Camp Nou después de 904 días reabrió un debate que parecía adormecido: ¿debería el estadio llevar el nombre de Lionel Messi? La inesperada visita del capitán argentino al renovado recinto encendió las especulaciones. Pero Elena Fort, vicepresidenta del club, fue tajante.
En diálogo con Cadena SER, la dirigente descartó cualquier posibilidad de rebautizar el estadio como un homenaje al mejor futbolista de la historia culé. “En el barcelonismo intentamos no personificar demasiado las instalaciones y los espacios”, explicó, recordando que incluso cuando se propuso el nombre del fundador del club, “la propia masa barcelonista no lo aceptó”. Por eso, asegurar que el Spotify Camp Nou pase a llamarse “Leo Messi” no está en los planes. “Hay otras maneras de hacer homenajes”, insistió.
Fort habló tras la confirmación de que el Barcelona volverá a jugar este sábado en el Camp Nou ante el Athletic Club, con capacidad limitada a 45.000 espectadores. Describió las obras como “la obra civil privada más importante que se está haciendo en Europa” y remarcó que el proceso de habilitación fue “largo, complejo e intenso”, con el Ayuntamiento aplicando las normativas “de forma estricta”.
La intención del club es que el estadio también pueda recibir el próximo partido de Champions frente al Eintracht Frankfurt el 9 de diciembre, a la espera de la aprobación de la UEFA. Sobre el aforo total, la previsión es que esté completamente operativo recién para el inicio de la temporada 2026-2027.
Messi y el Barça: puertas abiertas, pero con límites
Aunque rechazó el cambio de nombre, la vicepresidenta dejó claro que Messi sigue teniendo un lugar especial dentro del club. Según aseguró, el rosarino tiene las puertas abiertas para recibir un homenaje cuando él lo decida, y cualquier tributo “dependerá exclusivamente de él”.
Incluso reveló que ya trabajan en un reconocimiento concreto: una estatua del astro argentino en el exterior del estadio. “Estamos planeando construir una estatua de él”, confirmó Fort. Joan Laporta también se manifestó en esa línea y consideró que Messi “merece el homenaje más bonito del mundo”.
Por ahora, mientras Messi continúa con su temporada entre la Selección Argentina y el Inter Miami, el Barcelona se enfoca en su retorno al Camp Nou y en un futuro escenario institucional que incluye elecciones a definir. Pero la discusión sobre cómo homenajear al ídolo ya está encauzada. No habrá cambio de nombre, aunque sí un tributo simbólico pensado para perdurar.