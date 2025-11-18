Quién es la tucumana que busca la corona de Miss Mundo Argentina: “Hoy soy una mujer más segura; consciente del impacto que puedo generar”

Con una mezcla de determinación, propósito y orgullo por sus raíces, la representante de Tucumán en Miss Mundo Argentina, Zoe Gutiérrez, se prepara para uno de los escenarios más importantes de su vida. Desde pequeña, rememora, sintió admiración por mujeres que usaron su visibilidad para impulsar cambios. Hoy, considera que está lista para intentarlo ella también.
El concurso provincial se realizó el 7 de noviembre en el Hotel Carlos V, donde 16 candidatas compitieron por el título. Luciana Albornoz, directora provincial de Miss Mundo Tucumán, Miss Universo Tucumán y Reino Hispanoamericana Tucumán.
“Zoe se presentó junto a otras 15 candidatas y cuatro llegaron a la final, donde ella se consagró como Miss Mundo Tucumán”, explica Albornoz. La directora también confirmó que el certamen nacional se desarrollará en febrero, en Buenos Aires, y que la candidata ya se encuentra en plena preparación.
“Zoe está trabajando con dos coaches de misses, Ana Sofía Galván y Nazarena Galván. La verdad es que ha deslumbrado a más de diez jurados y al público presente por su belleza, su talento y su oratoria”, detalla.
Además, Albornoz cuenta también que Yuliana Teglia, oriunda de Aguilares, compite actualmente en el certamen Reina Hisponoamericana en Buenos Aires.
“Sentí que tenía una voz que podía inspirar”
La decisión de presentarse a Miss Mundo no fue impulsiva para Zoe. “Mi inspiración surgió de un deseo de crecer en muchos aspectos, no solo como mujer, sino también como persona”, cuenta. De niña admiró a quienes utilizaban las plataformas de los certámenes con impacto social.
“El momento en que realmente sentí que este era mi camino fue cuando entendí que más allá de la belleza física, tenía una voz que podía usar para inspirar y ayudar a los demás”, afirma.
Luego, el proceso de preparación la obligó a mirarse con honestidad. “Antes era una persona más insegura, con miedos y dudas sobre mi capacidad para enfrentar desafíos tan grandes”, confiesa.
Por eso, al mirarse al espejo en este momento se reconoce como una persona distinta: “Me siento mucho más segura. Aprendí a ser disciplinada, a manejar la presión y a ser resiliente. Crecí emocionalmente y aprendí a valorar el proceso, no solo el resultado”.
Representar a Tucumán: un orgullo que pesa y acompaña
Llevar el nombre de la provincia en un concurso nacional es, para ella, una mezcla de responsabilidad y emoción. “Es un honor inmenso”, dice. “Represento a un pueblo lleno de historia, cultura y tradiciones. Lo hago con mucho orgullo y gratitud.”
Zoe reconoce que el camino no estuvo libre de sacrificios. “Lo más desafiante fue equilibrar la preparación con mi vida personal y profesional”, observa. “Esto implica menos tiempo para mi familia y amigos, y un compromiso constante con mi salud física y mental.”
También enfrentó la presión externa: “A veces las expectativas de los demás son muy altas”. Aun así, cada obstáculo, dice, le aportó fortaleza.
Belleza con propósito: educación y transformación
El lema de Miss Mundo, "Belleza con propósito", resuena con su visión del mundo. “Mi propósito es inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas. Quiero destacar la importancia de la educación como herramienta de cambio”, asevera Zoe y reflexiona. “La belleza está en nuestras acciones y en cómo transformamos el entorno, aunque sea de a poco.”
Empatía, determinación y autenticidad son para la joven, sus pilares. “La empatía me permite conectar con las personas; la determinación me sostiene en los momentos difíciles; y la autenticidad me ayuda a ser fiel a mis principios”, comentó. “Creo que estas fortalezas son clave, porque lo que perdura es el impacto que dejamos en los demás”, enumera.
Para describir a la provincia ante el país, Zoe elige emociones: “Alegría, por la vitalidad de nuestra gente; orgullo, por lo que hemos logrado; y esperanza, porque siempre miramos al futuro con optimismo.”
Entre los aspectos culturales que espera llevar al certamen, destacan el folclore -“la zamba y la chacarera nos representan”-, la gastronomía típica, especialmente la empanada tucumana, y la calidez humana que caracteriza a la provincia.
También quiere resaltar la diversidad natural del territorio: “Desde las montañas hasta los valles, Tucumán tiene una riqueza única que quiero mostrar”.