Quién es la tucumana que busca la corona de Miss Mundo Argentina: “Hoy soy una mujer más segura; consciente del impacto que puedo generar”

Con una mezcla de determinación, propósito y orgullo por sus raíces, la representante de Tucumán en Miss Mundo Argentina, Zoe Gutiérrez, se prepara para uno de los escenarios más importantes de su vida. Desde pequeña, rememora, sintió admiración por mujeres que usaron su visibilidad para impulsar cambios. Hoy, considera que está lista para intentarlo ella también.