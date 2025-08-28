La tucumana Elena Mateo representará a la Argentina en el Miss Grand International

Con una trayectoria que comenzó a los nueve años, Mateo remarcó la importancia de los certámenes más allá de la belleza. “Tengo muchos reinados atrás y estoy muy orgullosa. El Miss Grand International busca una reina con belleza integral. Nosotras, las reinas, no somos solo pasarela; lleva un trabajo arduo, y eso es lo que quiero transmitir: que se animen a cumplir sus sueños. Yo viniendo de una ciudad tan pequeña, estoy acá y lo pude lograr. Los invito a que también cumplan sus sueños”.