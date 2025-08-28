Secciones
La tucumana Elena Mateo representará a la Argentina en el Miss Grand International

La joven, oriunda de Alberdi, competirá el próximo 18 de octubre en Tailandia.

Elena Mateo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, llevará la bandera de Argentina al Miss Grand International 2025, que se celebrará el próximo 18 de octubre en Tailandia. La joven fue elegida Miss Grand Argentina 2025 el pasado 26 de agosto en Buenos Aires.

Tras recibir la corona, la joven destacó el espíritu de su provincia. “Es la provincia más chica del país, pero con los corazones más grandes. Nos llenamos de cultura, de amor, abrazamos todo lo que tenemos y lo transmitimos al resto de la Argentina”.

Elena también agradeció el apoyo recibido por parte de sus coterráneos. “Estoy agradecida con cada tucumano que me ha estado viendo y apoyando. Para mí es un honor poder representarlos ante el país y ahora ante el mundo”.

La tucumana Elena Mateo representará a la Argentina en el Miss Grand International

Con una trayectoria que comenzó a los nueve años, Mateo remarcó la importancia de los certámenes más allá de la belleza. “Tengo muchos reinados atrás y estoy muy orgullosa. El Miss Grand International busca una reina con belleza integral. Nosotras, las reinas, no somos solo pasarela; lleva un trabajo arduo, y eso es lo que quiero transmitir: que se animen a cumplir sus sueños. Yo viniendo de una ciudad tan pequeña, estoy acá y lo pude lograr. Los invito a que también cumplan sus sueños”.

