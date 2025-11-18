Secciones
“Necesito ocuparme de temas familiares”: Marcelo Tinelli abandona el streaming

Este martes cerca del mediodía, el conductor publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

Hace 1 Hs

La interna familiar de Marcelo Tinelli se hizo pública y llegó como una gran ola destructiva para el conductor. Este mediodía, Tinelli anunció vía Instagram la decisión de no continuar con la transmisión de “Estamos de paso”. Aunque el programa ya había recibido severas críticas por parte de los seguidores del stream, no se esperaba que fuera un conflicto familiar el que terminara con la presencia del conductor en este formato.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, comenzó escribiendo Tinelli.

Según contó, dialogó con la productora Carnaval Stream con quienes acordaron dejar de emitir el programa. Pero también anunció que las transmisiones regresarán el año que viene. También agradeció al equipo que lo acompañó, a los compañeros que los siguen desde hace años y al equipo de Carnaval por abrirle una puerta a un “mundo nuevo y maravilloso”.

Qué dijo Pachu Peña sobre el anuncio de Tinelli

La Nación estuvo en diálogo con el actor y humorista Pachu Peña, que también formaba parte del streaming de Tinelli. “Entiendo la decisión de él –dijo en referencia a Tinelli–, no estaba para volver por lo que está pasando a nivel familiar. El canal lo contrató a él y decidieron dejar de salir al aire. Se entiende todo, de ambas partes”, afirmó.

Es que la familia Tinelli fue sacudida recientemente por los encontronazos de las hijas del conductor. Todo inició con una denuncia que decidió hacer Juana Tinelli, la menor de las hermanas, tras recibir una serie de amenazas. En las redes sociales manifestó no estar de acuerdo con las últimas decisiones de su padre, aunque no explicitó a qué se refería.

Al descargo de Juana le siguieron declaraciones de Candelaria Tinelli, una de sus hermanas mayores, quien reveló que nunca tuvieron una buena relación. Para finalizar, Paula Robles, madre de Juana y ex del presentador, lo tildó de “egoísta”. Soledad Aquino, madre de las primeras hijas de Tinelli, acusó a la menor de las jóvenes de haber inventado las amenazas para llamar la atención.

