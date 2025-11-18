“Necesito ocuparme de temas familiares”: Marcelo Tinelli abandona el streaming

La interna familiar de Marcelo Tinelli se hizo pública y llegó como una gran ola destructiva para el conductor. Este mediodía, Tinelli anunció vía Instagram la decisión de no continuar con la transmisión de “Estamos de paso”. Aunque el programa ya había recibido severas críticas por parte de los seguidores del stream, no se esperaba que fuera un conflicto familiar el que terminara con la presencia del conductor en este formato.