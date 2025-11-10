Secciones
Paula Robles habló sobre la crisis en la familia Tinelli y sorprendió con su reacción

La bailarina fue abordada por la prensa a la salida del teatro, en medio del escándalo que involucra a su hija Juanita.

Hace 1 Hs

En medio del fuerte conflicto que atraviesa la familia Tinelli, Paula Robles rompió el silencio, aunque fiel a su estilo: con brevedad, ironía y elegancia.

La bailarina fue abordada por cronistas a la salida del teatro donde se presenta con su espectáculo “Ahora vos”, en el marco del escándalo que involucra a su hija Juanita Tinelli, quien recientemente denunció amenazas de muerte y confirmó su distanciamiento de su padre, Marcelo Tinelli, y de su hermana Candelaria.

Una respuesta que descolocó a todos

Cuando los periodistas le consultaron cómo estaba viviendo esta crisis familiar, Robles respondió con una frase que sorprendió a todos:

“Hermoso”, dijo, con una sonrisa breve, antes de continuar su camino.

Lejos de evitar la pregunta, su respuesta irónica pareció una manera de restarle dramatismo a la situación. Ante la insistencia de los noteros, Paula añadió:

“Juanita está bien. Con Marcelo se están comunicando”.

El arte como refugio

Intentando dejar atrás las preguntas personales, la exesposa de Tinelli aprovechó la ocasión para invitar a los periodistas a ver su obra teatral. Según explicó, “Ahora vos” aborda temas relacionados con la maternidad, las presencias y las ausencias, y dejó entrever que el mensaje podría reflejar aspectos de su propia historia personal.

“Vengan a ver la obra. No tengo nada que decir, la obra dice todo”, afirmó con serenidad.

Finalmente, ante una última pregunta sobre por qué elige mantener el silencio en medio del escándalo, Robles fue categórica:

“Porque es mi manera. No tengo nada que decir”.

Un estilo que la distingue

Mientras la familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más tensos, Paula Robles mantiene su perfil bajo y su foco en el arte, evitando exponerse en los medios y utilizando el escenario como su espacio de expresión.

