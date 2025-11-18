Morgan Stanley ve avances en Argentina y pide un tipo de cambio más competitivo

En materia estructural, el informe señaló que “la oportunidad de avanzar con reformas del lado de la oferta está al alcance”, dado que el gobierno de Javier Milei “parece contar con el capital político y la estrategia” para impulsar cambios laborales y fiscales durante el primer semestre de 2026. Para diciembre, destacaron como prioridades la aprobación del Presupuesto 2026 y la iniciativa de “presunción de inocencia fiscal”, orientada a incentivar a los argentinos a trasladar sus dólares al sistema financiero y facilitar así la implementación gradual del esquema de “competencia de monedas”.