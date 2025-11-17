El Gobierno busca reactivar el crédito privado, pero tres factores siguen frenándolo: ¿Cuáles son?

Leonardo Anzalone, economista y director del CEPEC, destacó que tras las elecciones de octubre se observó “una caída progresiva de las tasas de interés”, lo que ya comenzó a reactivar el crédito “sobre todo en líneas comerciales y de consumo”. Sin embargo, advirtió que su capacidad de tracción depende de una condición central: “Los salarios tienen que volver a ganarle a la inflación”, dijo, en diálogo con Ámbito.