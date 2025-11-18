Torta matera saludable: la sencilla receta para preparar una versión baja en carbohidratos y azúcar

¿Cómo preparar esta torta matera saludable?

La receta es sumamente sencilla y consta de ingredientes muy fáciles de conseguir. Los pasos que requiere esta preparación son sumamente sencillos, donde solo debemos agregar los componentes a un bowl y mezclar. En este casos se utilizan harinas de almendra y de coco, ideales para reducir los niveles de azúcar en sangre debido a su bajo índice glucémico, lo que adempas aporta saciedad por más tiempo.