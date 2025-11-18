Secciones
Torta matera saludable: la sencilla receta para preparar una versión baja en carbohidratos y azúcar

Una torta dulce y deliciosa que puede prepararse tanto en el microondas, como en el horno o la freidora de aire.

Hace 1 Hs

Las tardes de los argentinos no pueden llegar si no están acompañadas de mate. En ese ritual casi obligatorio siempre se vuelve necesario algún acompañamiento: los bizcochitos y los postres dulces son la opción por excelencia, aunque cuando se buscan opciones más saludables, difícilmente estos entren en la lista. Pero una sencilla torta matera puede reemplazar las preparaciones demasiado calóricas.

En su cuenta de Tik Tok, la nutricionista Antonella Zicarelli (@antozicarelli) compartió una sencilla receta de torta matera individual para acompañar por las tardes. Sin embargo, este dulce tiene un giro especial: es baja en carbohidratos, azúcares y garzas, por lo que es ideal para quienes buscan bajar de peso o cuidar más su alimentación.

¿Cómo preparar esta torta matera saludable?

La receta es sumamente sencilla y consta de ingredientes muy fáciles de conseguir. Los pasos que requiere esta preparación son sumamente sencillos, donde solo debemos agregar los componentes a un bowl y mezclar. En este casos se utilizan harinas de almendra y de coco, ideales para reducir los niveles de azúcar en sangre debido a su bajo índice glucémico, lo que adempas aporta saciedad por más tiempo.

Ingredientes

Medio pote de yogur natural sin azúcar (unos 100 gramos)

1 cucharada sopera de extracto de vainilla

1 cucharada de stevia o endulzante de rpeferencia

1 huevo

1 cucharada de harina de coco

1 cucharada de harina de almendras

½ cucharada de polvo para hornear

½ manzana cortada en cubos y ablandada en el microondas

Opcional: ralladura de un limón

Preparación

1. Agregamos en un bowl todos los ingredientes húmedos: el yogur, la stevia. la esencia de vainilla, el huevo y revolvemos.

2. Añadimos todos los secos y mezclamos bien. Sumamos la ralladura de limón y la manzana cortada en cubos que ablandamos en el microondas, cacerola o sartén.

3. Pasamos a otro recipiente más pequeño nuestra mezcla y llevamos al horno, microondas o air fryer unos 15 a 20 minutos a 160°C/180°C.

4. Al finalizar podés espolvorear canela encima de la torta lista y ya tenés un postre saludable para acompañar con el mate.


