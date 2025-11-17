El error fatal que muchas personas cometen al volver de vacaciones

Tomarse un descanso de la rutina y hacer una escapada a algún destino o realizar actividades diferentes a las de la agenda cotidiana es algo que esperamos gran parte del año. En un corto plazo de tiempo buscamos encajar la mayor cantidad de actividades para aprovechar lo que no pudimos hacer por la agitada rutina. Pero los organismos de Seguridad Vial advierten ser cuidadosos con los itinerarios demasiado extensos en vacaciones.
Después de unas agitadas vacaciones, podemos quedar exhaustos. Aunque aprovechar al máximo los días libres es más que válido, también es fundamental ser cuidadosos con su consecuencia obvia: el cansancio. Este puede aparecer en los momentos donde volvemos a casa, lo que a la vez puede poner en peligro nuestra integridad física.
La amenaza máxima a la seguridad
Manejar con sueño es uno de los riesgos más advertidos de los organismo de Seguridad Vial, ya que es a la vez un fenómeno más común de lo que creemos. Según una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 25 conductores adultos había informado haberse quedado dormido al volante en los últimos 30 días.
Según un estudio de la Fundación AAA para la Seguridad Vial, el 21% de los accidentes mortales involucraban a un conductor somnoliento. Los expertos advierten que no hay que subestimar el cansancio. Aunque sientas que tenés el control y podés mantenerte despierto, recordá que el cansancio puede vencer cualquier batalla.
Cómo el cansancio afecta al volante
El agotamiento también puede afectar tu mente y tu capacidad para conducir de muchas maneras, por lo que no hay una sola forma en que ocurra un accidente. Según Susan Miller, investigadora principal y experta certificada en sueño de SleepMattressHQ.com, tener sueño puede afectar tu juicio y toma de decisiones, reducir la conciencia de tu entorno (desde los autos hasta las condiciones de la carretera y las señales de tráfico) y afectar tu coordinación, equilibrio y habilidades motoras finas. “Incluso una distracción momentánea puede ser peligrosa al conducir, por lo que priorizar la seguridad es importante”, agregó
Jeff Kahn, experto en sueño y director ejecutivo y cofundador de Rise Science, coincidió. “Los microsueños , en particular, son motivo de alarma, ya que pueden durar solo unos segundos y ocurrir sin que nos demos cuenta”, dijo. “Si bien esto puede no parecer mucho, en una autopista que viaja a 105 kilómetros por hora, esos segundos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó en el medio Huffpost.
El alcohol y el sueño, una misma amenaza
Además, los peligros de manejar con sueño a menudo se comparan con los peligros de conducir ebrio. Kahn dijo que 24 horas de privación de sueño, de una sola vez o acumuladas en el tiempo, dan como resultado el mismo deterioro cognitivo equivalente a un nivel de alcohol en sangre (BAC) del 0,10 %, que es superior al límite legal.
El experto señaló el concepto de “deuda de sueño”, o no dormir lo suficiente de forma acumulativa. “Si regularmente perdés una hora de sueño durante 10 noches consecutivas, tu deterioro cognitivo puede ser tan grave como si no hubieras dormido durante 24 horas seguidas”, explicó.
Los períodos de tiempo que debés evitar
Hay rangos de tiempo donde el cansancio aparece y se vuelve una amenaza. Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la mayoría de los accidentes relacionados con el sueño ocurren entre la 13:00 y las 16:00 horas. así como entre las 2 y las 6 de la mañana. Manejar temprano en la mañana no es una gran idea, pero ese período de “bajón de la tarde” tampoco lo es
Es en estos momentos cuando el cuerpo suele estar más cansado. "Es importante destacar que estos son los momentos en los que biológicamente estás más inclinado a tener más sueño, gracias a los picos de tu ritmo circadiano (tu reloj biológico interno)", dijo Kahn . "Tus bajones de energía circadiana ocurrirán independientemente de si dormiste lo suficiente o no, pero la privación del sueño hará que te sientas más somnoliento en estos momentos de lo que lo harías normalmente".
Las señales de que es hora de descansar
Los expertos detallaron cuáles son esos signos de agotamiento que alertan pisar el freno y descansar antes de que ocurra una fatalidad.
- No poder recordar haber conducido durante los últimos minutos
- Tener dificultades para enfocar la vista y concentrarse
- Cambiar de carril
- Mover la cabeza de un lado a otro
- Bostezar
- Sentirse fácilmente frustrado
- Frotarse los ojos o tener dificultades para mantenerlos abiertos
- Seguir a los autos demasiado de cerca
- Inquietarse o moverse nerviosamente
- No mantener una velocidad constante
- Frenar demasiado tarde
- No ver las señales y las salidas