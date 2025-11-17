El error fatal que muchas personas cometen al volver de vacaciones

Cómo el cansancio afecta al volante

El agotamiento también puede afectar tu mente y tu capacidad para conducir de muchas maneras, por lo que no hay una sola forma en que ocurra un accidente. Según Susan Miller, investigadora principal y experta certificada en sueño de SleepMattressHQ.com, tener sueño puede afectar tu juicio y toma de decisiones, reducir la conciencia de tu entorno (desde los autos hasta las condiciones de la carretera y las señales de tráfico) y afectar tu coordinación, equilibrio y habilidades motoras finas. “Incluso una distracción momentánea puede ser peligrosa al conducir, por lo que priorizar la seguridad es importante”, agregó