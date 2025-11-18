Resultados de las BEI 2025: la UNT amplió el cupo y dio 133 becas estudiantiles de investigación

La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (Scait) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio a conocer el listado provisorio de evaluación de las Becas Estudiantiles de Investigación UNT 2025 (BEI UNT 2025). Una de las principales novedades es la decisión de ampliar el cupo de becas asignadas, lo que garantiza que todos los postulantes aprobados recibirán el financiamiento. El beneficio tiene una duración de un año con un estipendio mensual de $ 40.000 y permite a los becarios incorporarse a un grupo de trabajo de un proyecto de investigación en curso.