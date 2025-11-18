Resultados de las BEI 2025: la UNT amplió el cupo y dio 133 becas estudiantiles de investigación

La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (Scait) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio a conocer el listado provisorio de evaluación de las Becas Estudiantiles de Investigación UNT 2025 (BEI UNT 2025). Una de las principales novedades es la decisión de ampliar el cupo de becas asignadas, lo que garantiza que todos los postulantes aprobados recibirán el financiamiento. El beneficio tiene una duración de un año con un estipendio mensual de $ 40.000 y permite a los becarios incorporarse a un grupo de trabajo de un proyecto de investigación en curso.
Originalmente, la convocatoria preveía un total de 115 becas, distribuidas en 100 para el Tipo A (Carreras de Grado) y 15 para el Tipo B (Carreras de Pregrado). Sin embargo, dada la "calidad de los trabajos presentados y los puntajes obtenidos", el rector Sergio Pagani resolvió extender el cupo a un total de 133 becas estudiantiles, según se anunció en la página institucional.
La BEI otorga una oportunidad concreta y formal a estudiantes de la UNT interesados en la investigación. Esto constituye una experiencia fundamental para el desarrollo de futuras carreras científicas.
El listado de todos los aprobados en 2025
Los postulantes admitidos para la Beca Tipo A (Carreras de Grado) son Inés Virginia Agüero de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión. Por la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria están Joaquina Benincampi, Lourdes Helena Iglesias Samorano, José Miguel Albornoz, Facundo Maximiliano Vidal, Leonardo Miguel Portela, María Laura Rivero Del Río, Florencia Mariana Giunta, Álvaro Rivas, Martina Estabre Argañaraz, Maira Ramírez y Liz Candela Pastor.
La lista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo incluye a María Pía Sposto Van Den Dooren, Lourdes Reviglione, María Celeste Fuentes, Patricio Hernán Rivas, Nicolás Augusto Botta, María Camila López Sepúlveda, Laura María Costilla, Constanza Micaela Iriarte González, Mario Alejandro Mamaní Rocha y Alfredo Nicolás Chaya Terrazas.
De la Facultad de Artes resultaron admitidos Marcos Oscar Meternicht, Juliana Sol Cantos y Ana Sofía Gimenez.
Un grupo numeroso proviene de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia: Franco Chain, Luisina Iruzubieta Cipolatti, Martín Della Torre, Victoria Azubel, Brisa Agostina Alvarado, Lourdes Agustina Henzelman, Martina Antonella Del Pino Luque, Matías Alexandro Lorca, Camila Ayelén Alvarez Medrano, Tamara Angélica Saavedra, María De Los Milagros Altieri, Francisco Javier Marti, Keren Iael Gepner, Nikolle De Araujo Ursini, Juan Guillermo Palazon, María Paula Décima, Judith Guillermina Martín, Julián Tadeo Zeppa, Julieta Aillén Chocobar, Kalil Ghazarián, Galileo Brizuela, Ignacio Matías Tejerina, Valentina Carrera, Eduardo Nicolás Durán, Ana Belén Del Milagro Santucho, Bautista Guzmán, María Constanza Gallardo, Fredy Ronaldo Vasquez, Matías Hugo Andrés Zalazar, Sofía Beatriz García, Victoria María Iramain, Lucas Baltazar Salazar Iriarte, Martín Nicolás López y Melannie Perea.
Por la Facultad de Ciencias Económicas está Franco Emanuel Quiroga Villafañe. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología logró las becas de Marcos Rubén Padilla, Mariana Marcela Barrios, Ignacio Losilla, José Luis Barrios, María Pía Bichara, Matías Marin Milenkovitch, Diego Agustín Barraza, Lelia Nicole Almará Gussoni, Alison Lilibeth Jiménez, Luciana María Lorandi, Juan Ignacio Leguizamón y Cindy Leticia Pedraza.
Los estudiantes seleccionados de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo son Carlos Agustín Varela Roig, Victoria Magalí Ibáñez, Marcos Jesús Yapur, Joaquín Pacheco Gaffet, Giuliano Trapaglia Rainieri, Luciana María Del Negro, Juan Pablo Claps, Pedro Alejandro Krapovickas, Lucía Elena Delgado Martínez, Emilce Azul Verón, María Soledad Franco, Giuliana Emilse Nieva y Justo Casañas.
De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales son Lautaro Campero, Elisa Flores, Julieta Grassi, Paula Silvana Rodríguez, María Del Rosario Vega Villa, Brenda Ayelén Guerrero Velasquez y Fiorella Ludmila Ledesma. Constanza Noeli Nadal Saifan es la postulante aprobada de la Facultad de Educación Física.
En la Facultad de Filosofía y Letras lograron la BEI los estudiantes Cristian Lautaro Miguel, Laura Irene Tagashira, María Florencia Altieri, Lucila Colotti David, Agustín Emiliano López, Rosario Costa, Camila Paola Indelicato Parrado, Christian Lutz Schurig, Tobías Humberto Herrera, Paula Piccardi, Oriana Rafaela Santillán, Milagros María De Los Ángeles Díaz, Sofia Belén Barón D'arpino, Conrado Lobo, Eugenia Belén Rivero, Ana Sofía Nuñez Montivero, Ignacio Angiorama, María Luisina Brandán, Delfina Camacho Soria, María Nazarena Rodríguez Firpo, Lucas Aníbal Grellet, Cecilia Constanza Llanos, Leonel Nicolás Barros, Erika Magali Chávez, Nicolás Eduardo Carabajal, Nicolás Rafael Ceballos y Victoria Reinoso.
También lograron la Beca Tipo A los siguientes alumnos de Medicina: Yesica Natali Cruz, Luciano Lorenzo De Zuani, Ivan Yone Joo Huamani Heinecke y Juan Sebastián Brandán. Asimismo la consiguieron Camila Aylén Petrole de la Facultad de Odontología, y Julieta Guerrero, Guillermina Gómez y Martina Del Milagro Rodríguez de la Facultad de Psicología.
Los postulantes seleccionados de la Beca Tipo B (Carreras de Pregrado) son María Florencia Colomo y Constanza Hemma Cuello (Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión); Alexia Luján Hermosilla Pedraza (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia) y Paula Lucía Barrionuevo Blanco y María De La Paz González Figueroa (Facultad de Filosofía y Letras).
Plazos y próximos pasos
Todos los estudiantes incluidos en el listado provisorio obtuvieron la calificación aprobado. Los postulantes que deseen solicitar una reconsideración de la etapa de evaluación, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, tienen un plazo de cinco días hábiles, período que vence el 20 de noviembre. Aquellos estudiantes que deseen conocer el detalle específico de su evaluación deben solicitar la información al correo electrónico becas@ct.unt.edu.ar Más información en scait.ct.unt.edu.ar/convocatoria-bei-unt-2025-publicacion-del-listado-provisorio-de-evaluacion/
Una vez finalizado este período de reconsideración, se publicará el listado definitivo de evaluación de las BEI UNT 2025 y se comunicarán las instrucciones pertinentes para el inicio de las becas asignadas.