Paso a paso, cómo postularse a las Becas Estudiantiles de Investigación de la UNT

La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (Scait) abrió la Convocatoria 2025 de las Becas Estudiantiles de Investigación (BEI) que está destinada a estudiantes de las unidades académicas y de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán. Las becas permiten que los seleccionados se integren a un grupo de trabajo correspondiente a un proyecto de investigación en curso.
La postulación se realiza de forma digital en el sistema SIGEVA-UNT. La Scait administra la admisión, evaluación, adjudicación y el seguimiento, y publica comunicaciones y resultados en su sitio oficial, que tiene validez como notificación.
Las BEI se otorgan por un período de 12 meses, con una dedicación de 10 horas semanales, y son compatibles únicamente con un cargo de ayudante estudiantil.
Quiénes pueden postular
Existen dos modalidades:
- BEI Tipo A (Grado): requiere al menos 60% de materias aprobadas.
- BEI Tipo B (Pregrado): exige un 50% de asignaturas aprobadas.
En ambos casos se pide condición de alumno regular y promedio mínimo de seis puntos con aplazos. No pueden participar quienes ya recibieron una BEI en convocatorias anteriores ni quienes tengan en trámite el título de la carrera con la que se presentan.
Cómo postular en SIGEVA-UNT
El proceso exige completar la solicitud en la solapa “Convocatorias” de SIGEVA-UNT y adjuntar la documentación en formato PDF.
Los archivos incluyen: DNI (frente y dorso); estado académico; constancia de alumno regular; Anexo II de antecedentes académicos; Anexo III con el plan de trabajo firmado por el postulante, el director y, si corresponde, el codirector; Anexo V con avales y un único PDF con antecedentes. El Anexo IV se presenta solo si se justifica la codirección. Se recomienda nombrar a cada archivo con el formato "DNIdelPostulante_NombreDelArchivo.pdf".
Para que el envío figure “completo”, postulante, director y codirector deben tener perfiles actualizados en SIGEVA-UNT. La SCAIT controla admisibilidad, y publica listados admitidos y no admitidos. Existe una instancia de reconsideración que se sustancia por correo electrónico.
Fechas clave y canales de consulta
El sistema habilitó la carga el jueves 16 y cierra el jueves 30 de octubre de 2025 a las 23.59. Luego se publican listados, y se abren períodos de reconsideración y evaluación, con inicio estimado de las becas el 1 de diciembre de 2025, según el cronograma oficial.
Las consultas sobre registro o CV en SIGEVA-UNT se derivan a la sección de preguntas frecuentes. Para despejar otras dudas, el correo es consultas_sigeva@ct.unt.edu.ar, y para cuestiones de la convocatoria o anexos, el contacto es becas@ct.unt.edu.ar