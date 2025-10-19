Paso a paso, cómo postularse a las Becas Estudiantiles de Investigación de la UNT

La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (Scait) abrió la Convocatoria 2025 de las Becas Estudiantiles de Investigación (BEI) que está destinada a estudiantes de las unidades académicas y de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán. Las becas permiten que los seleccionados se integren a un grupo de trabajo correspondiente a un proyecto de investigación en curso.