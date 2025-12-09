Cuarteto cordobés: por qué la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad

El trabajo técnico fue elaborado de manera conjunta por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, que reunieron documentación, testimonios y argumentos para demostrar el valor social y comunitario del cuarteto. El informe destacó no solo la relevancia musical del género, sino también sus prácticas asociadas: el baile colectivo, las letras populares y la identidad festiva que lo caracteriza desde sus orígenes en los barrios cordobeses.