Cuarteto cordobés: por qué la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad

En una decisión histórica que celebra a uno de los sonidos más distintivos del país, la UNESCO incorporó al cuarteto cordobés a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio se conoció este miércoles durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental, realizada en Nueva Delhi, India, y marca un hito para un género que forma parte del ADN cultural de varias generaciones de argentinos.
La candidatura recibió un aval unánime tras un proceso que llevó varios años de preparación. Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, explicó Cadena 3 que el expediente comenzó a gestarse en 2022, impulsado por la entonces gestión de Martín Llaryora en la ciudad y sostenido luego por el actual intendente, Daniel Passerini.
El trabajo técnico fue elaborado de manera conjunta por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, que reunieron documentación, testimonios y argumentos para demostrar el valor social y comunitario del cuarteto. El informe destacó no solo la relevancia musical del género, sino también sus prácticas asociadas: el baile colectivo, las letras populares y la identidad festiva que lo caracteriza desde sus orígenes en los barrios cordobeses.
A lo largo del proceso, la UNESCO solicitó aclaraciones y ampliaciones, que fueron respondidas por Argentina hasta mediados de 2024. Aunque el país había sido invitado a la sesión plenaria que finalmente aprobó la declaración, la delegación nacional no viajó, pero siguió el tratamiento de manera remota.