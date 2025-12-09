Secciones
SociedadActualidad

Cuarteto cordobés: por qué la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad

La Unesco declaró al cuarteto cordobés como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento histórico que destaca su identidad, su valor comunitario y su peso en la cultura popular argentina.

Cuarteto cordobés: por qué la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad Cuarteto cordobés: por qué la Unesco lo reconoció como Patrimonio de la Humanidad
Hace 2 Hs

En una decisión histórica que celebra a uno de los sonidos más distintivos del país, la UNESCO incorporó al cuarteto cordobés a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El anuncio se conoció este miércoles durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental, realizada en Nueva Delhi, India, y marca un hito para un género que forma parte del ADN cultural de varias generaciones de argentinos.

La candidatura recibió un aval unánime tras un proceso que llevó varios años de preparación. Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, explicó Cadena 3 que el expediente comenzó a gestarse en 2022, impulsado por la entonces gestión de Martín Llaryora en la ciudad y sostenido luego por el actual intendente, Daniel Passerini.

El trabajo técnico fue elaborado de manera conjunta por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, que reunieron documentación, testimonios y argumentos para demostrar el valor social y comunitario del cuarteto. El informe destacó no solo la relevancia musical del género, sino también sus prácticas asociadas: el baile colectivo, las letras populares y la identidad festiva que lo caracteriza desde sus orígenes en los barrios cordobeses.

A lo largo del proceso, la UNESCO solicitó aclaraciones y ampliaciones, que fueron respondidas por Argentina hasta mediados de 2024. Aunque el país había sido invitado a la sesión plenaria que finalmente aprobó la declaración, la delegación nacional no viajó, pero siguió el tratamiento de manera remota.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumentos y bono para empleadas domésticas: así quedan los salarios de noviembre y diciembre

El vapeo y el consumo de energizantes

El vapeo y el consumo de energizantes

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Comentarios