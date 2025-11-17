Cuáles son las herramientas de IA más seguras para los chicos

Google, por su parte, anunció en mayo de este año que planeaba poner su chatbot Gemini a disposición de niños menores de 13 años cuyas cuentas estuviesen administradas por sus padres. Sin embargo, no hubo un lanzamiento especial de este producto para los menores y lo que la compañía hizo fue vincular su IA con un servicio de supervisión que ya tiene la empresa para distintos productos. A diferencia de OpenAI, Google tiene un gran ecosistema de aplicaciones, por lo tanto, centraliza las opciones de control parental para que los usuarios configuren para sus hijos herramientas como Gmail, Youtube y Chrome. Esta herramienta se llama Family Link. Con ella, los padres pueden controlar el acceso a aplicaciones como Gemini, lo que incluye activarlo o desactivarlo. La compañía también aclara en su blog de productos que los padres deben guiar a sus hijos, ya que Gemini puede cometer errores, y deben ayudar a los niños a entender que el chatbot es una herramienta de IA y no una persona.