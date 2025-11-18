Netflix aumentó 25% y así quedaron las tarifas en Argentina

Netflixvolvió a dar un paso adelante en su política de precios en Argentina y aplicó un aumento del 25% que ya impacta en todas las cuentas activas a partir de este mes. La actualización abarca tanto a los tres planes principales (Básico, Estándar y Premium) como al costo de las cuentas adicionales o "miembros extra".
Este incremento, que se suma a los ajustes previos realizados durante el año, responde a la política global de la compañía, justificada -según la empresa- en la mejora del servicio y la constante incorporación de nuevas series y películas. La suba se verá reflejada en las próximas facturas junto con la correspondiente carga impositiva.
Los nuevos precios de Netflix sin impuestos
Tras el aumento del 25%, los precios base -sin impuestos- quedan de la siguiente manera:
- Plan Básico: $8.999 por mes
- Plan Estándar: $14.999 por mes
- Plan Premium: $19.999 por mes
- Miembro extra: $5.399 por mes (en planes que lo permiten)
El incremento es significativo si se tiene en cuenta que el último ajuste, realizado en agosto, mantenía los valores en $7.199, $11.999 y $15.999 respectivamente, según el plan elegido.
Qué ofrece cada plan de Netflix
El Plan Básico permite reproducir contenido en una sola pantalla y en calidad estándar. El Plan Estándar habilita dos pantallas simultáneas y calidad HD. En tanto, el Plan Premium sigue siendo el más completo, con cuatro pantallas al mismo tiempo y resolución Ultra HD.
Para quienes comparten la cuenta, el sistema de miembros extra continúa activo. El cargo adicional aplica por cada usuario que se sume fuera del domicilio principal.
Cuánto se paga con impuestos incluidos en Argentina
Los servicios digitales como Netflix están alcanzados por dos impuestos principales: el 21% de IVA y una percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, según lo establecido por la Resolución General 5450/2023. Esto implica que el precio final se encarece aproximadamente un 51% sobre el valor base.
Con esa carga impositiva, los valores estimados finales quedan así:
- Plan Básico: $13.588
- Plan Estándar: $22.648
- Plan Premium: $30.298
- Miembro extra: $8.152
Es importante señalar que estos montos pueden variar levemente según el medio de pago, el banco emisor o el tipo de cambio aplicado si la plataforma factura en moneda extranjera. Algunas entidades pueden aplicar redondeos u otras percepciones adicionales.
Argentina sigue entre los países con tarifas más accesibles
Pese a los incrementos, Netflix continúa ubicando a Argentina entre los mercados con precios más bajos a nivel internacional, una política que responde a la estrategia de la compañía para sostener la demanda en países sensibles a la evolución del gasto en entretenimiento.
Las subas no son exclusivas de Netflix: otras plataformas como Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max también ajustaron sus tarifas a lo largo del año, lo que configura un escenario competitivo y obliga a los usuarios a revisar constantemente sus suscripciones.
En su sitio oficial, la empresa explica que los valores pueden modificarse conforme se incorporan mejoras en la plataforma. Como es habitual, los usuarios reciben una notificación por correo electrónico con el monto actualizado y la fecha en la que comienza a regir el nuevo precio.
Con este aumento ya vigente, se espera que el mercado del streaming continúe experimentando movimientos en sus tarifas durante los próximos meses, en un contexto marcado por ajustes generales y competencia creciente entre plataformas.