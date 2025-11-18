La serie erótica de Netflix que volvió al top mundial y causa furor: qué tiene de especial

En un catálogo saturado de estrenos, hay una ficción que volvió a abrirse paso entre las producciones más vistas de Netflix, a pesar de que ya tiene un par de años. Se trata de una serie que combina drama, crimen y un fuerte componente erótico, con escenas explícitas que la convirtieron en tema de conversación en redes y foros de fanáticos. Su regreso al top global confirma que el impacto de su primera emisión, en 2022, sigue más vigente que nunca.