La serie erótica de Netflix que volvió al top mundial y causa furor: qué tiene de especial

Una serie cargada de erotismo, suspenso y crimen volvió a escalar al top global de Netflix pese a haberse estrenado en 2022. “Diario de un gigoló” reaparece entre las más vistas por su trama intensa, escenas explícitas y un protagonista atrapado en un mundo de lujo y peligro.

Hace 2 Hs

En un catálogo saturado de estrenos, hay una ficción que volvió a abrirse paso entre las producciones más vistas de Netflix, a pesar de que ya tiene un par de años. Se trata de una serie que combina drama, crimen y un fuerte componente erótico, con escenas explícitas que la convirtieron en tema de conversación en redes y foros de fanáticos. Su regreso al top global confirma que el impacto de su primera emisión, en 2022, sigue más vigente que nunca.

La producción, realizada por Telemundo y Underground y creada por Sebastián Ortega, consta de diez episodios de entre 43 y 54 minutos. Aunque nació como una apuesta arriesgada dentro del streaming, se terminó transformando en una de las ficciones más vistas de la plataforma en distintos países. El magnetismo de su trama y el alto voltaje de sus imágenes hicieron que, una vez más, vuelva a viralizarse entre los usuarios.

De qué trata “Diario de un gigoló”

La historia sigue a Emanuel Morillo, un joven seductor que elige convertirse en gigoló como salida económica en medio de un presente difícil. Su trabajo consiste en acompañar a mujeres de alto poder adquisitivo y satisfacer sus deseos, tanto emocionales como sexuales. Pero lo que comienza como un modo de subsistencia pronto deriva en un entramado de secretos, manipulaciones y peligros que desborda lo profesional.

Emanuel lleva una doble vida para proteger su verdadera identidad, y esa tensión es el motor de buena parte del conflicto. A medida que avanza la serie, su mundo de lujos empieza a mostrar fisuras: vínculos tóxicos, obsesiones y una red de intereses que lo arrastran a situaciones cada vez más comprometidas.

