Salen a la venta las entradas para el nuevo show de Chayanne en Vélez: ¿cómo comprar y cuánto cuestan??

Cómo comprar las entradas para el nuevo show de Chayanne

Luego de agotar las entradas para sus cinco shows programados en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño Chayanne confirmó que agregará una actuación final en el estadio de Vélez. Este recital, fijado para el 13 de marzo, servirá como el cierre de su gira, la cual también incluirá presentaciones en Córdoba y países vecinos como Chile y Uruguay. "Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, anunció el artista en sus redes sociales, generando gran entusiasmo entre sus seguidoras.