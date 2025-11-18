Salen a la venta las entradas para el nuevo show de Chayanne en Vélez: ¿cómo comprar y cuánto cuestan??

El afecto entre Chayanne y el público argentino sigue creciendo, reflejándose en el gran éxito de la venta de entradas para su gira. Por ello, el artista agregó un nuevo recital en Buenos Aires como parte de su Bailemos otra vez Tour. Este concierto adicional tendrá lugar el 13 de marzo en el estadio de Vélez, y servirá como el gran cierre de su serie de presentaciones en Argentina ante sus miles de seguidoras.
La expectativa por conseguir entradas es alta. La preventa se activará este martes a las 12 horas, exclusivamente para clientes de la tarjeta Galicia Visa. La venta general para todo el público comenzará este jueves al mediodía, lo que anticipa una gran demanda de boletos para ver a Chayanne.
Cómo comprar las entradas para el nuevo show de Chayanne
Luego de agotar las entradas para sus cinco shows programados en el Movistar Arena, el cantante puertorriqueño Chayanne confirmó que agregará una actuación final en el estadio de Vélez. Este recital, fijado para el 13 de marzo, servirá como el cierre de su gira, la cual también incluirá presentaciones en Córdoba y países vecinos como Chile y Uruguay. "Yo solo obedezco... nos vemos el 13 de marzo en el Estadio Vélez mis porteñas”, anunció el artista en sus redes sociales, generando gran entusiasmo entre sus seguidoras.
La preventa para esta nueva fecha de Chayanne en el estadio de Vélez Sarsfield será exclusiva para clientes de tarjeta Galicia Visa e iniciará este martes 18 de noviembre a las 12 horas. Esta preventa durará 48 horas o hasta agotar el cupo disponible. Por su parte, la venta general de entradas comenzará el jueves 20 de noviembre a las 12 horas. Ambas fases de venta se llevarán a cabo a través de la página web de Entrada Uno.
Cuanto cuestan las entradas
Platea Alta: 145.485 AR$
Platea Alta Sur:145.485 AR$
Platea Alta Norte:145.499 AR$
Campo Con Acceso A Cabecera: 147.832 AR$
Campo: 149.005 AR$
Campo General: 149.022 AR$
¿Cuál fue la última visita de Chayanne en el país?
Después de más de cinco años sin visitar el país, el artista Chayanne regresa con su Bailemos otra vez Tour, un espectáculo diseñado para cautivar al público. El show combina su material musical más reciente con una cuidadosa selección de las canciones que definieron distintas generaciones.
La demanda de entradas para la gira fue inmediata y masiva. Apenas comenzó la venta, Chayanne agotó por completo sus cinco presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires (24 y 25 de febrero, y 1, 4 y 7 de marzo), así como el recital del 11 de marzo en Córdoba, programado en el Estadio Instituto. Con el concierto adicional en Vélez, el recorrido final del tour incluye primero Buenos Aires, luego Córdoba, y, para el gran cierre, un regreso a la capital en el estadio de Vélez.